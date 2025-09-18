한국골프장경영협회, 노란봉투법 관련 맞춤형 대응 매뉴얼 제작 배포 등 내용 이사회 개최

이미지 확대 한국골프장경영협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국골프장경영협회 제공

한국골프장경영협회는 지난 17일 경기 성남시 분당구에 위치한 한국골프회관에서 제166차 이사회를 열고 노란봉투법 관련 맞춤 대응 매뉴얼 제작 배포 등의 내용이 담긴 안건을 처리했다고 18일 밝혔다.이날 이사회에서는 2026년 예산총회 개최방식 변경 및 예산변경(안), 2026년도 사업계획 및 예산(안)이 상정·의결됐다.우선 해마다 11월과 3월 두 차례 모두 제주도에서 개최하던 총회를 11월 예산총회에는 서울에서 개최하는 안을 승인했다. 또 기후대별 전국 회원사 연구소 지원 실적, 대중형 골프장 제도 및 표준약관 개정 추진 경과, 노란봉투법 시행에 따른 골프장 대응 방향을 다뤘다.이와 관련 내년 3월 시행 예정인 노란봉투법과 관련하여 회원사의 리스크를 최소화할 수 있는 맞춤형 대응 매뉴얼을 제작·배포할 계획임을 보고했다.최동호 회장은 “협회는 앞으로도 업계 현실과 괴리가 있는 법규와 세제 개선을 최우선 과제로 삼고 합리적 제도 정착을 위해 정책 연구와 대외 홍보를 강화할 것”이라고 말했다.