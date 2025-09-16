LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십, 코레일과 연계한 ‘스포츠열차 in 해남’ 운영

방금 들어온 뉴스

LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십, 코레일과 연계한 ‘스포츠열차 in 해남’ 운영

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-16 15:19
수정 2025-09-16 15:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
대회조직위원회 제공


미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십 조직위원회는 16일 전남 해남군 파인비치 골프링크스에서 다음달 16일부터 나흘간 열리는 대회와 관련해 코레일과 연계한 ‘스포츠열차 in 해남’을 운영한다고 밝혔다.

전라남도와 해남군, 한국철도공사, 에스알(SR) 등이 함께하는 이번 여행상품패키지는 호텔 숙박권과 왕복 열차 티켓, 대회장 이동을 위한 셔틀버스 서비스, 대회 입장권이 모두 포함돼있다.

여행 상품 관련 자세한 내용은 코레일관광개발 여행몰 인터넷 홈페이지(www.korailtravel.com)에 나와 있다.

이번 대회에는 원거리 방문객을 위한 양일 입장권(2 Days Ticket)을 신설해 개별 일일권을 구매하는 것보다 합리적인 가격으로 제공한다. 특히 BMW 엑설런스 클래스 패키지와 옥토버페스트 라운지 패키지를 포함한 양일 입장권에는 숙박과 전용 셔틀 서비스까지 포함돼 갤러리가 단순한 경기 관람을 넘어 여행과 휴식이 결합된 프리미엄 스포츠 투어를 경험할 수 있다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
