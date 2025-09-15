한국골프연습장협회, 국내서 일본골프연습장협회와 골프대회로 친선 교류

한국골프연습장협회, 국내서 일본골프연습장협회와 골프대회로 친선 교류

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-15 14:13
수정 2025-09-15 14:13
이미지 확대
한국골프연습장협회 제공
한국골프연습장협회 제공


한국골프연습장협회는 15일 전일본골프연습장연맹과 지난 10~11일 이틀 동안 강원도 춘천시 라비에벨 컨트리클럽과 강원도 홍천군 카스카디아 골프클럽에서 친선 골프 대회를 열었다고 밝혔다.

친선전 기간 한국골프연습장협회와 전일본골프연습장연맹 임원진은 양국 골프 산업 현황을 소개하고 양국 골프 연습장 업계의 장기적 협력 관계 구축 방안을 논의했다.

전일본골프연습장연맹 임원진은 국내 골프장과 5개 골프연습장 등을 방문해 골프 연습장 시설 관리, 골프 아카데미 운영, 골프 시뮬레이터, 스윙 분석 장비, 데이터 기반 피드백 시스템, 키오스크 및 애플리케이션을 통한 회원 등록과 관리 등의 기술을 체험했다.

윤홍범 회장은 “이번 교류 활동은 양국 협회와 골프 산업 전반에 실질적인 도움이 되는 정보와 경험을 나누는 중요한 장”이라고 말했다.

이제훈 전문기자
