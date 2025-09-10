한국미즈노, 신제품 미즈노 프로 시리즈 출시 기념 커스텀 피팅 이벤트 개최

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
한국미즈노 제공
한국미즈노는 10일 신제품 미즈노 프로 시리즈(S-1, S-3, M-13, M-15)의 출시를 기념해 미즈노만의 정교한 피팅 시스템을 경험할 수 있는 ‘미즈노 커스텀 피팅 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 두 가지 혜택으로 구성됐다. 첫 번째는 노 업차지(No Upcharge) 이벤트로 미즈노 프로 시리즈 및 JPX925 포지드 아이언 구매 시 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 중 원하는 사양으로 커스텀을 해도 추가 비용이 발생하지 않는다. 12월 31일까지 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점과 공식 피팅 대리점에서 진행된다.
두 번째는 무료 커스텀 피팅 이벤트다. 지난 1일부터 30일까지 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점에서 전문 피터가 제공하는 아이언 커스텀 피팅을 무료로 받을 수 있다. 해당 이벤트는 예약제로 운영되며 미즈노 공식 홈페이지 피팅 예약 페이지 또는 직영점 전화 예약을 통해 신청할 수 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지