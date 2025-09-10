삼성물산 리조트부문, 다음달 3일부터 제2회 베네스트 오픈 개최

방금 들어온 뉴스

삼성물산 리조트부문, 다음달 3일부터 제2회 베네스트 오픈 개최

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-10 15:51
수정 2025-09-10 15:51
이미지 확대
삼성물산 리조트 부문 제공
삼성물산 리조트 부문 제공


삼성물산 리조트 부문은 10일 가평·안성·동래 베네스트, 글렌로스 4개 골프클럽에서 다음 달 3일부터 12일까지 제2회 베네스트 오픈을 개최한다고 밝혔다.

베네스트 오픈은 삼성물산 골프클럽 베네스트 골프 애플리케이션 회원이 기간 안에 4개 골프장에서 친 스코어를 자동으로 집계해 상품을 주는 이벤트 대회다. 사전에 온라인을 통해 대회 참여 등록을 해야 한다. 신페리오 방식으로 순위를 가리며 고수, 중수, 하수 등 실력에 따라 참가 등급이 구분돼 있어 원하는 부문에 신청하면 된다.

지난 5월 개최된 제1회 베네스트 오픈에는 500여명이 참가하는 등 큰 인기를 끌었으며 올해는 대회 기간을 늘리고 상품을 더했다.

가평베네스트 골프클럽은 개장 21주년을 맞아 15일부터 21일까지 포토존 인증사진, 타수 맞추기 등 다양한 이벤트를 통해 가평베네스트 특별 에코백을 선물할 예정이다.

이제훈 전문기자
