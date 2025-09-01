한국미즈노, 단조기술 담은 미즈노프로 신제품 S-1, M-13, M-15 정식 출시

방금 들어온 뉴스

한국미즈노, 단조기술 담은 미즈노프로 신제품 S-1, M-13, M-15 정식 출시

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-01 15:24
수정 2025-09-01 15:24
한국미즈노는 1일 단조기술의 정수를 담은 아이언 라인업 ‘미즈노프로’ 시리즈의 신제품 S-1, M-13, M-15를 국내에 정식 출시한다고 밝혔다.

미즈노프로는 미즈노의 장인정신을 상징하는 프리미엄 아이언 라인업으로 히로시마 공장에서만 구현 가능한 그레인 플로우 포지드 HD 공법으로 제작되며 금속 단류선을 고밀도로 배치해 타구감을 극대화한다.

이번 신제품은 전통적인 투어 감각과 머슬백의 순수성을 담은 시그니처 라인의 미즈노프로 S-1과 S-3 아이언, 첨단 설계와 번호별 최적 설계로 비거리와 관용성을 강조한 모던 라인의 M-13과 M-15 아이언으로 구성된다.

한국미즈노는 이번 미즈노프로 신제품 출시를 기념해 구매 이벤트를 동시 진행한다. 미즈노프로 시그니처 라인 S-1과 S-3, 모던 라인인 M-13와 M-15 아이언을 구매하는 고객 대상으로 열리는 이번 이벤트는 7개의 아이언 이상 세트 구매 시 미즈노프로 스탠드백 또는 미즈노 프로 T-1 웨지를 사은품으로 증정한다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
