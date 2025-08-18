KPGA 투어 신한동해오픈, 상금 1억 늘어 총상금 15억원

이미지 확대 대회조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대회조직위원회 제공

한국프로골프(KPGA) 투어와 일본프로골프투어(JGTO), 아시안프로골프투어가 공동 주관하는 제41회 신한동해오픈 총상금이 올해 1억원 늘어 15억원이 됐다.대회조직위원회는 18일 인천 송도의 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 다음 달 11일부터 14일까지 열리는 대회 총상금을 15억원으로 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 우승상금도 2억5200만원에서 2억7000만원으로 올랐다.대회조직위는 대회 장소도 지난해 인천 클럽 72 오션코스에서 올해는 잭 니클라우스로 변경했다고 덧붙였다. 잭 니클라우스 골프클럽에서 신한동해오픈이 열리는 것은 2014년 이후 11년 만이다.신한동해오픈은 1981년 고 이희건 신한은행 명예회장을 주축으로 한 재일교포 골프동호인이 모국의 우수선수 육성을 위해 창설된 대회로 KPGA투어, 아시안투어, JGTO투어가 공동으로 주관하고 있다.신한동해오픈 입장권은 공식 티켓 판매채널인 ‘에티켓’(eticketgolf)에서 온라인으로 판매하고 있다. 신한카드 결제 고객 및 인천 시민에게는 50% 할인해주고 만 18세 미만은 무료입장이다.