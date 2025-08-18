KPGA 투어 신한동해오픈, 상금 1억 늘어 총상금 15억원

방금 들어온 뉴스

KPGA 투어 신한동해오픈, 상금 1억 늘어 총상금 15억원

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-08-18 14:05
수정 2025-08-18 14:05
이미지 확대
대회조직위원회 제공
대회조직위원회 제공


한국프로골프(KPGA) 투어와 일본프로골프투어(JGTO), 아시안프로골프투어가 공동 주관하는 제41회 신한동해오픈 총상금이 올해 1억원 늘어 15억원이 됐다.

대회조직위원회는 18일 인천 송도의 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 다음 달 11일부터 14일까지 열리는 대회 총상금을 15억원으로 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 우승상금도 2억5200만원에서 2억7000만원으로 올랐다.

대회조직위는 대회 장소도 지난해 인천 클럽 72 오션코스에서 올해는 잭 니클라우스로 변경했다고 덧붙였다. 잭 니클라우스 골프클럽에서 신한동해오픈이 열리는 것은 2014년 이후 11년 만이다.

신한동해오픈은 1981년 고 이희건 신한은행 명예회장을 주축으로 한 재일교포 골프동호인이 모국의 우수선수 육성을 위해 창설된 대회로 KPGA투어, 아시안투어, JGTO투어가 공동으로 주관하고 있다.

신한동해오픈 입장권은 공식 티켓 판매채널인 ‘에티켓’(eticketgolf)에서 온라인으로 판매하고 있다. 신한카드 결제 고객 및 인천 시민에게는 50% 할인해주고 만 18세 미만은 무료입장이다.
이제훈 전문기자
