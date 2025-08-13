국내 개최 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십, 입장권 예매 13일부터 시작

닫기 이미지 확대 보기
국내에서 개최되는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회인 BMW 레이디스 챔피언십 입장권 예매가 13일 시작됐다.
BMW 레이디스 챔피언십 대회 조직위원회는 13일 “21일까지 진행되는 1차 얼리버드 기간에 멤버십 등급에 따라 모든 입장권 권종을 최대 30% 할인한다”고 13일 밝혔다. 22일부터 31일까지인 2차 얼리버드 기간에는 최대 25% 할인율이 적용된다.
대회 입장권은 라이프스타일 플랫폼인 BMW 밴티지 애플리케이션에서 살 수 있다. LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십은 10월 16일부터 나흘간 전남 해남군 파인비치 골프링크스에서 개최된다.
LPGA투어는 10월9일부터 중국 상하이에서 뷰익 LPGA 상하이를 치른 뒤 이어 10월16일부터 전남 해남에서 BMW 레이디스 챔피언십, 이어 23일부터는 경기 고양시 뉴코리아 CC에서 LPGA 유일의 국가대항전인 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 등을 개최한다.
