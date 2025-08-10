사이프러스 골프앤리조트·연암장학회, 제주지역 골프유망주에 장학금 1000만원 기부

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

사이프러스 골프앤리조트·연암장학회, 제주지역 골프유망주에 장학금 1000만원 기부

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-08-10 19:17
수정 2025-08-10 19:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
제주 사이프러스 골프앤리조트(이하 사이프러스)와 재단법인 연암장학회는 10일 제주 지역 골프 유망주 18명에게 장학금 1000만원을 수여하고 1년간 무료 연습 라운드 기회를 제공하기로 했다고 밝혔다. 사진은 유망주들이 포즈를 취하고 있는 모습. 사이프러스골프앤리조트 제공
제주 사이프러스 골프앤리조트(이하 사이프러스)와 재단법인 연암장학회는 10일 제주 지역 골프 유망주 18명에게 장학금 1000만원을 수여하고 1년간 무료 연습 라운드 기회를 제공하기로 했다고 밝혔다. 사진은 유망주들이 포즈를 취하고 있는 모습. 사이프러스골프앤리조트 제공


제주 사이프러스 골프앤리조트(이하 사이프러스)와 재단법인 연암장학회는 10일 제주 지역 골프 유망주 18명에게 장학금 1000만원을 수여하고 1년간 무료 연습 라운드 기회를 제공하기로 했다고 밝혔다.

연암장학회는 제주 지역 청소년을 위해 해마다 제주 고교생과 대학생을 대상으로 장학금을 지원해왔다. 올해부터 제주 사이프러스와 함께 제주 골프 유망주 지원사업을 진행한다.

올해 제주 골프 유망주 장학생 선발은 제1회 제주특별자치도교육감배 주니어선수권대회 성적을 기준으로 초·중·고등부 6명씩 18명을 선정했다.

사이프러스 측은 “골프 유망주의 꿈과 열정을 위해 제주 골프 꿈나무 장학사업을 지속할 계획”이라며 “장학금과 무료 골프 라운드권을 통해 실력 향상에 실질적인 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

사이프러스는 제주도에 있으며 한라산과 7개 오름들이 코스를 감싸고 있다. 가장 이상적인 컨디션에서 골프를 즐길 수 있는 해발 250~300m에 위치해 있다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로