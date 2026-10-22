어메이징크리, 서울 강남구 청담에 첫 플래그십 스토어

세줄 요약 어메이징크리가 서울 강남구 청담동에 첫 플래그십 스토어를 열었다. 브랜드 아이덴티티를 온전히 보여주고 VIP 고객 케어, 콘텐츠 공개, 국내외 고객 접점을 잇는 거점으로 꾸몄다. 1층은 컬렉션 경험, 2층은 쇼룸과 프라이빗 라운지로 나뉜다. 청담동 첫 플래그십 스토어 개점

VIP 케어와 브랜드 경험 거점 마련

컬래버·캡슐·선수 프로그램 공개

이미지 확대 어메이징크리의 청담 플래그십. 어메이징크리 제공. 닫기 이미지 확대 보기 어메이징크리의 청담 플래그십. 어메이징크리 제공.

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어메이징크리가 서울 강남구 청담동에 첫 플래그십 스토어를 23일 연다.청담 플래그십은 어메이징크리의 브랜드 아이덴티티를 가장 온전한 형태로 보여주는 공간이자 VIP 고객 케어와 다양한 브랜드 콘텐츠, 국내외 고객과의 접점을 하나로 잇는 브랜드 경험의 거점으로마련됐다.2020년 출범한 어메이징크리 골프웨어는 골퍼의 신체를 9개의 회전축과 9개의 구획으로 분석하는 디자인을 앞세워 빠르게 성장했다.어메이징크리는 브랜드가 성장하면서 기능과 디자인, 기술과 철학을 아우르는 어메이징크리의 세계관을 한곳에서 보여줄 공간의 필요성도 커져 청담 플래그십을 열게 됐다고 설명했다.공간 디자인은 국내외 주요 디자인 어워드를 수상한 스튜디오 WGNB의 백종환 소장이 맡았다.1층은 곡선을 따라 컬렉션을 하나의 시퀀스로 경험하도록 구성했고 2층은 계단을 중심으로 앞쪽은 쇼룸, 뒤쪽은 VIP 고객을 위한 프라이빗 라운지로 나눴다.청담 플래그십은 어메이징크리의 다양한 콘텐츠를 가장 먼저 선보이는 무대로도 활용된다. 아티스트,브랜드와의 컬래버레이션과 시즌 캡슐 컬렉션을 청담 플래그십 스토어에서 먼저 공개한다.청담 플래그십에서는 어메이징크리의 후원 선수들인 ‘팀 어메이징크리’와 함께하는 프로그램도 경험할수 있다. 선수 사인회와 레슨 프로그램 등을 통해 투어 무대에서 입증된 어메이징크리의 퍼포먼스를직접 체험하고, 선수들과 가까이에서 만나는 기회를 마련할 예정이다.