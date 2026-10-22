캘러웨이골프, 오디세이 신제품 TRTL MAX S2S 퍼터 출시

세줄 요약 캘러웨이골프 코리아가 오디세이 TRTL 맥스 S2S 퍼터를 출시했다. 제로토크 모델의 흔들림 억제 강점에 더 큰 헤드와 높아진 중량을 더해 스트로크 안정성을 높였다. 경량 소재와 4개의 10g 웨이트로 관성모멘트를 키웠고, Ai-스타 인서트와 듀얼 트랙 얼라인먼트로 타구감과 셋업 편의성도 강화했다. 캘러웨이골프, 오디세이 TRTL 맥스 S2S 퍼터 출시

제로토크 강점에 대형 헤드·중량 배분 추가

관성모멘트·정렬선·인서트로 안정성 강화

이미지 확대 캘러웨이골프 코리아가 출시한 오디세이의 신제품 TRTL(터틀) 맥스 S2S 퍼터. 캘러웨이골프 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 캘러웨이골프 코리아가 출시한 오디세이의 신제품 TRTL(터틀) 맥스 S2S 퍼터. 캘러웨이골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아는 오디세이의 신제품 TRTL(터틀) 맥스 S2S 퍼터를 출시한다고 22일 밝혔다.TRTL(터틀) 맥스 S2S 퍼터는 제로토크 모델 S2S의 강점인 임팩트 시 흔들림 최소화로 페이스 컨트롤을 유지하면서, 더 커진 헤드와 높아진 중량을 더해 스트로크 안정성을 한층 강화했다. 이를 통해 골퍼는 일관된 방향성을 바탕으로 자신감 있는 퍼팅을 할 수 있다.높은 관성모멘트를 구현하기 위한 전략적인 무게 배분도 특징이다. 헤드 중앙의 쉘과 솔에는 경량 소재를 적용하고, 외곽부에는 중량감을 높여 헤드의 안정성을 높였다. 여기에 솔 전방과 후방에 각각 2개씩 총 4개의 10g 웨이트를 장착해 관성모멘트를 극대화했다. 이를 통해 볼이 페이스 중심을 벗어나 맞는 경우에도 헤드의 흔들림을 줄여 일관된 방향성과 거리감을 유지하도록 돕는다.정교한 거리 컨트롤과 견고한 타구감을 위한 ‘Ai-스타 인서트’도 적용됐다. 전면의 단단한 우레탄과 후면의 알루미늄을 결합한 구조로 견고한 타구감을 제공하면서도 볼 스피드의 일관성을 높이도록 설계됐다.셋업 안정성도 강화했다. 헤드 상단에 적용된 ‘듀얼 트랙 얼라인먼트’는 두 개의 굵은 정렬선을 통해 목표 방향을 쉽고 직관적으로 확인할 수 있도록 돕는다. 둥근 톱 블레이드와 안정적인 솔 디자인도 편안한 어드레스를 거든다. 여기에 페이스 방향으로 2도 기울여 끼운 스트로크 랩 120 블랙 샤프트와 리버스 테이퍼 2.0 TRTL 슬림 그립으로 안정적인 스트로크 밸런스를 완성했다.