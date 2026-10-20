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KPGA 2승 최찬, 신한금융그룹 모자 쓴다

권훈 기자
입력 2026-10-20 09:32
수정 2026-10-20 09:32
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세줄 요약
  • 신한금융그룹과 후원 계약 체결
  • 제네시스 챔피언십부터 로고 모자 착용
  • 올 시즌 2승 뒤 PGA 도전 의지
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신한금융그룹 로고 모자를 쓴 최찬.
신한금융그룹 로고 모자를 쓴 최찬.


한국프로골프(KPGA)투어에서 올해 2차례 우승한 최찬(29)이 신한금융그룹의 로고가 새겨진 모자를 쓴다.

스포츠마케팅사 올댓스포츠(대표 구동회)는 최찬이 신한금융그룹과 후원 계약을 했다고 20일 밝혔다.

최찬은 오는 22일 개막하는 제네시스 챔피언십부터 신한은행 로고가 새겨진 모자를 쓰고 국내외 투어에 출전할 예정이다.

최찬은 2022년 KPGA 투어에 데뷔한 뒤 군 복무를 마치고 2025시즌 필드로 돌아온 최찬은 챌린지투어에서 2승을 거뒀고 올해 4월 우리금융 챔피언십에서 생애 첫 우승을 달성한 뒤 8월 동아회원권그룹 오픈에서 또 우승해 KPGA투어 간판급 선수로 떠올랐다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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최찬은 “세계 무대를 향한 도전을 신한금융그룹과 함께하게 돼 매우 기쁘다. 올 시즌 2승에 만족하지 않고 미국프로골프(PGA)투어 퀄리파잉스쿨에서 좋은 결과를 만들어 더 큰 무대에서 경쟁할 수 있도록 최선을 다하겠다“고 밝혔다.
권훈 기자
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