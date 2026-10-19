한국미즈노, 여성 전용 JPX Q II 퍼터 출시

세줄 요약 한국미즈노가 여성 전용 JPX Q II 퍼터를 출시했다. 한국 여성 골퍼의 체형과 스윙 특성을 고려해 샤프트를 32인치로 줄였고, 385g의 무거운 헤드로 진자 운동의 안정성을 높였다. 윙 형태 헤드와 얼라인먼트 라인, 가벼운 그립도 적용했다. 여성 전용 JPX Q II 퍼터 출시

32인치 샤프트·385g 헤드 적용

안정적 스트로크와 자신감 강조

이미지 확대 한국미즈노의 여성 전용인 JPX Q II 퍼터. 한국미즈노 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국미즈노의 여성 전용인 JPX Q II 퍼터. 한국미즈노 제공.

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한국미즈노가 여성 전용인 JPX Q II 퍼터를 19일 출시했다고 밝혔다.JPX Q II 퍼터는 미즈노의 여성골퍼 전용 클럽인 PX Q II’시리즈에 새로 합류했다. 한국 여성 골퍼의 체형과 스윙 특성을 고려해 샤프트 길이를 32인치로 줄인 게 특징이다.헤드 무게는 385g으로 무거운 편이다.한국미즈노 마스터 피터 박재흥 차장은 “헤드가 가벼우면 손목의 움직임이 커져 안정적인 진자 운동이 어려워지고, 거리와 방향의 편차로 이어진다”며 “미즈노의 무거운 헤드 DNA를 계승해, 여성 골퍼도 일관된 스트로크를 유지할 수 있도록 설계했다”고 설명했다.날개처럼 뒤로 뻗은 윙 형태를 해드에는 중심을 확인할 수 있는 도트와 타깃 방향을 가늠하는 얼라인먼트 라인을 더했다.이오믹 그립은 얇고 가벼워 헤드의 무게감을 느끼고, 임팩트 순간의 감각을 섬세하게 전달한다.한국미즈노 관계자는 “퍼팅은 스코어에 큰 영향을 미치는 플레이의 마지막 단계인 만큼, 여성 골퍼가 어드레스부터 임팩트까지 자신감을 갖고 사용할 수 있는 퍼터를 만드는 데 집중했다”며 “‘JPX Q II 퍼터’와 함께 그린 위에서 보다 자신 있는 퍼팅을 경험하길 기대한다”고 전했다.