장타왕 정찬민, KPGA 더채리티클래식 우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

장타왕 정찬민, KPGA 더채리티클래식 우승

권훈 기자
입력 2026-10-18 17:35
수정 2026-10-18 17:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 정찬민, 더채리티클래식 최종 합계 19언더파 우승
  • 악천후 속 8시간 최종 라운드, 1타 차 선두 수성
  • 3년 만의 통산 3승, 제네시스 포인트 2위 상승
이미지 확대
정찬민의 드라이버 티샷. KPGA제공.
정찬민의 드라이버 티샷. KPGA제공.


괴력의 장타자 정찬민이 한국프로골프(KPGA)투어에서 3년 만에 통산 세번째 우승을 차지했다.

정찬민은 18일 경기 파주시 서원밸리CC(파72)에서 열린 KPGA투어 더채리티클래식(총상금 10억 원) 최종 라운드에서 4타를 잃었지만 최종 합계 19언더파 269타로 정상에 올랐다.

신상훈을 1타차로 제친 정찬민은 2023년 5월 GS칼텍스 매경오픈, 11월 골프존 도레이 오픈 우승에 이어 통산 3승 고지에 올랐다.

악천후로 경기가 중단됐다 재개되는 등 8시간 가까이 이어진 최종 라운드에서 선두를 끝까지 지킨 정찬민은 “타수 차가 많이 나 편안하게 시작했는데, 힘들게 우승했다. 끝까지 집중했다”고 말했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

정찬민은 이번 대회 우승으로 평균타수 1위 자리를 지키면서 제네시스 포인트 2위, 상금 4위로 올라섰다. 제네시스 포인트 1위는 신상훈, 상금 1위는 장유빈이다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로