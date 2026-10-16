트랜스코스모스, 박현경 프로와 후원 협약… 한일 골프 무대서 파트너십 강화

세줄 요약 트랜스코스모스가 KLPGA 투어 박현경과 후원 계약을 체결했다. 박현경은 공식 대회에서 트랜스코스모스 로고 모자를 쓰고 출전한다. 회사는 한일 무대에서 활약하는 선수와의 협력을 통해 글로벌 브랜드 인지도와 신뢰도도 높일 계획이다. 트랜스코스모스, 박현경과 후원 계약 체결

박현경, KLPGA 통산 8승·JLPGA 첫 우승

한일 무대 협력으로 브랜드 접점 확대

이미지 확대 ▲ 10월 7일 부산에서 열린 박현경 선수 후원 계약 체결식에서 (왼쪽부터) 트랜스코스모스 주식회사 오쿠다 마사타카 회장, 박현경 선수 , 트랜스코스모스코리아 이정아 대표이사가 기념 촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 ▲ 10월 7일 부산에서 열린 박현경 선수 후원 계약 체결식에서 (왼쪽부터) 트랜스코스모스 주식회사 오쿠다 마사타카 회장, 박현경 선수 , 트랜스코스모스코리아 이정아 대표이사가 기념 촬영을 하고 있다.

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글로벌 디지털 비즈니스 기업 트랜스코스모스(transcosmos inc., 이하 TCI)가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 박현경(26·메디힐)과 후원 계약을 맺었다. 박현경은 앞으로 출전하는 공식 대회에서 트랜스코스모스 로고가 새겨진 모자를 쓰고 경기에 나선다.TCI는 10월 7일 부산에서 후원 계약 체결식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 TCI와 한국 법인 트랜스코스모스코리아의 주요 임원진, 박현경과 관계자들이 참석했다.박현경은 2018년 KLPGA에 입회한 뒤 정규투어에서 통산 8승을 거뒀다. KLPGA 챔피언십에서는 2연패를 했다. 올해 6월에는 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 ‘어스·몬다민컵’에서 일본 무대 첫 우승을 차지했다. 정교한 아이언 샷과 안정적인 쇼트게임이 강점이며, 적극적인 팬 서비스로 두터운 팬층을 갖고 있다.TCI는 박현경의 꾸준한 경기력과 도전 정신, 긍정적인 이미지가 글로벌 시장으로 사업을 넓혀 가는 회사의 방향과 맞는다고 보고 후원을 결정했다.TCI 관계자는 “KLPGA 최고의 실력과 스타성을 겸비한 박현경 선수와 인연을 맺게 되어 매우 기쁘다”며 “박현경 선수가 필드 위에서 최고의 기량을 펼치며 더 높은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 물심양면으로 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.박현경 선수는 “글로벌 시장을 선도하는 트랜스코스모스 가족의 일원이 되어 매우 영광스럽고 든든하다”며 “보내주신 믿음과 응원에 힘입어 팬 여러분께 더욱 발전된 모습과 좋은 성적으로 보답하겠다”고 전했다.한편 TCI는 전 세계 36개국 및 지역에서 IT, BPO, 디지털 마케팅 등 다양한 디지털 비즈니스 서비스를 제공하고 있다. TCI는 한국과 일본을 비롯한 글로벌 무대에서 활약하는 박현경 선수와의 협력을 바탕으로 국내외 고객 및 골프 팬들과의 접점을 넓히고, 글로벌 기업으로서 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화해 나갈 계획이다.