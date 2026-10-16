아이스버그골프·서울신문 오픈 ‘구름 인파’

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 개인 타이틀 경쟁과 시드 유지의 분수령이 될 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)이 화끈한 장타 대결로 화려하게 막을 올렸다. 사진은 16일 경기 이천시 H1클럽(파72) 10홀에서 갤러리들이 경기를 지켜보고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자