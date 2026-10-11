로마로골프, 어프로치 맞춤형 웨지 2종 선봬

이미지 확대 로마로골프가 골퍼들의 다양한 플레이 스타일에 맞춰 맞춤형 ‘웨지 2종’을 선보였다.

로마로골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 로마로골프가 골퍼들의 다양한 플레이 스타일에 맞춰 맞춤형 ‘웨지 2종’을 선보였다.

로마로골프 제공

2026-10-12 C7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

골퍼마다 그린 주변에서 공을 다루는 방식은 각양각색이다. 높은 탄도로 부드럽게 띄우는 이가 있는가 하면, 정교한 스핀 컨트롤로 원하는 지점에 착 달라붙게 세우는 이도 있다. 로마로골프가 이러한 플레이 성향에 맞춰 맞춤형 웨지 2종을 선보였다.이번 신제품은 띄우기에 특화된 ‘알코바카 스트림(Alcobaca Stream)’과 스핀 컨트롤에 집중한 ‘레이 SX-PRO(Ray SX-PRO)’ 두 가지 라인업으로 구성됐다.알코바카 스트림은 높은 탄도로 공을 띄워 그린 위에 안착시키는 데 최적화된 웨지다. 핵심은 ‘리버스 밸리 와이드 솔’ 디자인으로, 와이드한 솔과 낮은 바운스를 적용해 복잡한 스윙 없이도 손쉽게 공을 띄울 수 있다. 여기에 마이크로 그루브 CNC 밀링 가공을 더해 일반적인 상황은 물론 습한 잔디 위에서도 안정적인 스핀 성능을 발휘하며, S20C 연철 소재를 채택해 부드러운 타구감을 구현했다.레이 SX-PRO는 스핀량과 탄도를 자유롭게 조절하며 정교한 숏게임을 구사하는 골퍼를 위한 모델이다. 가장 큰 특징은 페이스를 열거나 닫는 다양한 어프로치 상황에서도 리딩에지가 들뜨지 않도록 돕는 ‘더블 바운스 멀티 컨택트 솔’이다. 이를 통해 섕크나 토핑 같은 미스샷을 줄여주며, 독창적인 열처리 제법과 정밀 가공을 통해 일관된 스핀과 방향성을 보장한다.