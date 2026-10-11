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볼빅, 국산 ‘콘도르 S3·S4’ 2년 만에 리뉴얼

권훈 기자
입력 2026-10-11 17:12
수정 2026-10-11 17:12
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세줄 요약
  • 국산 기술 콘도르 S3·S4 2년 만에 리뉴얼
  • 얇아진 우레탄 커버로 스피드·스핀 강화
  • S3·S4 각각 비거리·직진성 개선
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볼빅이 국내 최초 100% 국산 기술로 완성한 프리미엄 우레탄 골프볼 ‘콘도르 S3·S4’를 2년 만에 업그레이드했다. 볼빅 제공
볼빅이 국내 최초 100% 국산 기술로 완성한 프리미엄 우레탄 골프볼 ‘콘도르 S3·S4’를 2년 만에 업그레이드했다.
볼빅 제공


볼빅이 국내 최초 100% 국산 기술로 완성한 프리미엄 우레탄 골프볼 ‘콘도르 S3·S4’를 2년 만에 업그레이드해 새롭게 선보였다.

이번에 리뉴얼된 콘도르 S3·S4는 기존 모델보다 0.1㎜ 더 얇아진 ‘울트라 플렉스 우레탄 커버’를 적용해 볼 스피드를 향상시키고, 보다 정교한 스핀 컨트롤을 구현한 것이 가장 큰 특징이다.

‘콘도르 S3’는 고밀도 코어를 탑재해 부드러운 타구감과 빠른 코어 복원력을 제공하며, 이를 통해 한층 향상된 비거리를 실현했다. ‘콘도르 S4’는 임팩트 시 에너지를 두 단계로 증폭시키는 듀얼 코어 기술을 적용해 압도적인 비거리와 안정적인 직진성을 동시에 강화했다.

이와 함께 화이트 모델 외에 360도 듀얼 서클 라인을 적용한 ‘서클라인’ 시리즈도 새롭게 출시됐다. 각각 4가지 컬러로 구성된 서클라인은 퍼팅과 티샷 시 보다 안정적인 에이밍을 돕는다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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볼빅 관계자는 “이번 신제품은 LPGA투어에서 이미향 프로의 우승을 이끈 콘도르 볼의 DNA를 그대로 계승했다”며 “앞으로도 골퍼들의 플레이 스타일에 최적화된 프리미엄 골프볼을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다. 이어 이번 신제품 출고 가격은 전작과 동일한 수준으로 책정되어 소비자들의 가격 부담을 낮출 예정이라고 덧붙였다.
권훈 전문기자
2026-10-12 C7면
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