‘말리부 블루’ 개성 더한 부쉬넬 거리측정기

세줄 요약 부쉬넬 골프가 신규 컬러를 입힌 거리측정기 A1 Slope Blue를 선보였다. 말리부 블루 감성의 선명한 색상으로 개성을 살렸고, 전용 BITE 스킨으로 스크래치와 충격을 줄였다. 카트 부착이 가능해 사용이 편하고, 1300야드 측정과 Slope, 졸트, USB-C 충전, IPX6 방수도 갖췄다. 신규 말리부 블루 컬러 적용

콤팩트 디자인과 정밀 성능 유지

카트 부착·방수·충전 기능 강화

이미지 확대 글로벌 거리측정기 브랜드 부쉬넬 골프의 공식 수입원 ㈜카네가 신규 컬러 ‘말리부 블루(Malibu Blue)’를 적용한 ‘A1 Slope Blue’를 출시했다.

부쉬넬 골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 글로벌 거리측정기 브랜드 부쉬넬 골프의 공식 수입원 ㈜카네가 신규 컬러 ‘말리부 블루(Malibu Blue)’를 적용한 ‘A1 Slope Blue’를 출시했다.

부쉬넬 골프 제공

2026-10-12 C7면

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글로벌 거리측정기 브랜드 부쉬넬 골프의 공식 수입원 카네가 신규 컬러를 적용한 ‘A1 Slope Blue’를 새롭게 선보였다.이번 신제품은 기존 A1 Slope의 콤팩트한 디자인과 정밀한 성능은 그대로 유지하면서 청량한 말리부 블루 컬러를 더해 필드 위 세련된 스타일을 강조한 것이 특징이다. 캘리포니아 말리부의 맑고 청량한 분위기에서 영감을 받은 선명한 블루 색상은 필드 위에서 골퍼의 개성을 돋보이게 만들어 준다.특히 새롭게 도입된 전용 BITE 스킨은 제품을 보호하는 실용적인 역할을 해낸다. 스크래치와 일상적인 충격으로부터 본체를 안전하게 감싸주어 필드 이동 시 안심하고 사용할 수 있으며, 산뜻한 디자인 완성도까지 한층 높여준다.더불어 거리측정기를 골프 카트 금속 바에 간편하게 부착할 수 있어 케이스에서 매번 넣고 빼는 번거로움을 없앴고, 필요할 때 즉시 떼어내 거리를 측정한 뒤 곧바로 부착할 수 있어 플레이 속도를 높여준다.약 145g의 가벼운 무게와 한 손에 쏙 들어오는 크기임에도 최대 1300야드 측정 성능과 6배율 광학 시스템을 갖췄다. 경사 보정을 돕는 Slope 기능과 핀시커 졸트 기능은 물론, USB-C 충전식 배터리로 50라운드 이상 사용 가능한 지속력과 IPX6 방수 성능까지 겸비했다.