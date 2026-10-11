아이스버그골프 팝업존, 세라젬·젠스펏 퍼터 이벤트… 갤러리 플라자도 남달라요

수제버거·핫도그·음료 등 공간 특화

치약세트·에너지젤·스포츠 음료 등

매일 선착순 유료티켓 대상자 선물

세줄 요약 아이스버그골프·서울신문 오픈 갤러리 플라자는 450평 규모로 조성돼 경기 관람을 넘어 즐길 거리를 더했다. 브랜딩 팝업과 포토존, 수제버거·핫도그·음료가 마련되고, 유료티켓 구매자에게는 선착순 선물과 경품 추첨, 세라젬·렉스필 상품도 제공됐다. 450평 갤러리 플라자, 관람 넘어 체험 공간 조성

브랜딩 팝업·포토존·먹거리로 축제형 운영

세라젬·렉스필 경품과 젠스펏 퍼터 이벤트

2026-10-12 C4면

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈은 갤러리 플라자도 남다르다.450평(약 1487㎡)에 이르는 쾌적하고 널찍한 규모로 조성돼 갤러리들에게 단순한 경기 관람 이상의 특별한 즐거움을 선사할 예정이다. 공간 내부는 아이스버그골프만의 브랜드 정체성을 만끽할 수 있는 브랜딩 팝업과 인증샷을 남길 포토존으로 채워진다. 현장에서 제공되는 수제버거와 핫도그를 비롯해 다양한 음료까지 더해져 축제처럼 먹고 보고 즐기는 복합 문화 공간으로 차별화했다.유료티켓 구매자에 한해 시린메드 치약세트, 퍼스트랩 프로바이오틱 모이스처 선세럼, 아로엑스 에너지젤, 셀렉스 스포츠 음료 등 갤러리 선물을 매일 선착순으로 증정한다. 대회 공식 우산은 18일 500개 한정 수량에 맞춰 선착순 증정한다.유료티켓 구매자를 대상으로 한 경품 추첨도 있다. 세라젬 파우제M8F, 세라젬 발마사지기, 세라젬 마사지 소파베드, 바디닥터 고주파 리페어 가정용 온열마사지기, 렉스필 명품매트리스 G1, 렉스필 명품매트리스 GT10, 렉스필 바운티풀 호텔침구 20% 할인권 등이 경품으로 지급된다.젠타골프 코리아와 이벤트도 진행한다. 젠타골프 코리아의 베스트셀러 퍼터 ‘젠스펏’은 R＆A 규정이 허용하는 최대 규격의 슈퍼말렛형 헤드 디자인을 적용한 것이 가장 큰 특징이다. 대형 헤드 설계를 통해 스트로크 시 발생하는 미세한 헤드 뒤틀림을 억제하고, 빗맞은 타구에서도 흔들림 없는 직진성을 제공한다.아이스버그골프의 브랜딩 팝업도 빼놓을 수 없다. 스캐폴딩 구조물을 활용한 2층 규모의 브랜드 전시 공간 ‘스캐폴딩존’을 조성해 아이스버그골프의 브랜드 역사와 정신을 소개한다. 스캐폴딩존은 외벽을 메시 원단으로 감싸 그래픽을 인쇄하고, 내부는 스포트라이트 조명 아래 전시 패널과 이미지로 꾸며진다. 관람객들은 전시를 둘러본 뒤 마련된 기념품 배포처에서 소소한 굿즈도 챙길 수 있다.