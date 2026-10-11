20kg 체중 감소 시련 딛고… 조아연 ‘약속의 땅’ H1 클럽서 부활 샷 예열

4년 만에 KLPGA 통산 5승 도전

이미지 확대 조아연은 2022년 H1 클럽에서 열린 호반 서울신문 위민스 클래식에서 우승했다. 4년 만에 H1 클럽에서 개최되는 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 부활을 노리는 조아연이 손으로 하트를 만들어 보이고 있다.

KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 조아연은 2022년 H1 클럽에서 열린 호반 서울신문 위민스 클래식에서 우승했다. 4년 만에 H1 클럽에서 개최되는 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 부활을 노리는 조아연이 손으로 하트를 만들어 보이고 있다.

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세줄 요약 조아연이 갑상선 기능 저하증과 위궤양으로 20㎏ 가까이 체중이 줄고 비거리까지 떨어졌던 시련을 딛고 H1 클럽에서 반등을 노린다. 2022년 우승 코스에서 다시 열리는 대회에 나서며, 마음을 내려놓자 드라이버 감각과 타이밍이 살아났다고 밝혔다. 갑상선 저하증·위궤양으로 20㎏ 체중 감소

H1 클럽 우승 기억, 편견 깨고 성장 계기

비거리 회복·영점 재정비로 부활 기대

2026-10-12 C3면

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 2019년도 신인왕 조아연은 지난 2022년 7월 H1 클럽에서 치러진 호반 서울신문 위민스 클래식에서 자신의 통산 네 번째 우승 트로피를 손에 넣었다.H1 클럽에서 오는 16일부터 열리는 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 4년 만에 통산 5승에 도전하는 조아연은 “사실은 2022년 대회 땐 출전을 포기할까 생각했다”고 숨겨왔던 사실을 털어놨다. 탄도가 낮은 편인 그에게는 포대 그린이 많은 H1 클럽이 부담스러웠기 때문이다.‘나한테 안 맞는다’는 생각을 하며 출전했던 대회. 하지만 결과는 우승이었다. 조아연은 “나와 안 맞는 코스라는 생각에 오히려 방어적으로 플레이했고, 타수를 잃지 않으려 했던 영리한 공략이 좋은 성적으로 이어졌다”고 회상했다. 이 경험은 그에게 ‘안 맞는 코스’에 대한 편견을 지우고 선수로서 한 단계 성장하는 결정적 계기가 됐다.조아연은 2022년 우승 이후 부진에 빠졌다. 갑상선 기능 저하증과 위궤양이 동시에 발병했기 때문이었다. 일반적으로 갑상선 저하는 체중 증가를 동반하지만, 심각한 위궤양이 겹치며 상황이 정반대로 흘러갔다. “아침에 햇반 반 공기를 먹으면 저녁까지 소화가 안 됐어요. 미숫가루나 셰이크만 마시며 버텼습니다.”음식을 넘기지 못하는 상태가 이어지며 체중이 20㎏ 가까이 줄었다. 조아연은 “운동도 못하고 먹지도 못해서 빠진 살이었는데 ‘예뻐지려고 살 뺐다’는 시선이 가장 상처가 됐다”고 말했다. 지금은 약물 치료와 함께 기름진 음식 대신 쇠고기와 닭가슴살 등 자극적이지 않은 고단백 식단 관리로 체력은 어느 정도 회복했다.체력이 떨어지니 경기력 저하를 피할 수 없었다. 조아연은 “드라이버 비거리가 40~50m가량 줄어들었다. 무리하게 거리를 늘리려다 보니, 이번에는 방향성마저 잃었다”고 밝혔다. 하지만 조아연은 “얼마 전부터 드라이버 영점이 다시 잡히기 시작했다”고 말했다. 그는 “차라리 코스를 벗어나도 좋으니 신경 쓰지 말고 편하게 쳐보자고 마음을 내려놓았다. 비거리가 10m쯤 늘었고 샷의 타이밍이 돌아오기 시작했다”고 설명했다. 조아연 특유의 정교한 플레이가 다시 궤도에 오르고 있는 중이라고 할 수 있다.우승을 했던 코스에서 다시 신발끈을 조여매는 건 기분 좋은 추억을 떠올리게 하지만, 다른 한편으론 ‘그때처럼 잘 해야 한다’는 압박도 상당하다. 조아연 역시 이를 인정하면서도 “압박감보다 오히려 설레는 기분 좋은 부담감”이라며 웃었다. 페어웨이를 지키고 영리하게 코스를 매니지먼트하는 조아연의 장점이 살아나고 있다는 희망 때문이다. 병마를 이겨낸 조아연이 ‘약속의 땅’ H1 클럽에서 부활의 샷을 날릴지 기대된다.