서울TG서 자차로 48분… 호법·마장면 별도 주차장서 셔틀버스 타세요

‘H1 클럽’ 찾아오는 길

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-10-12 C1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈이 16일부터 사흘간 펼쳐지는 H1 클럽은 경기 이천시 호법면과 용인시를 가르는 대덕산 자락에 조성됐다. 대회장을 방문하고자 하는 갤러리들은 자차를 이용할 경우 내비게이션 목적지로 ‘H1 클럽’ 혹은 주소지 ‘경기 이천시 호법면 장자터로 115’를 입력하면 된다. 서울톨게이트(TG)를 기준으로 경부고속도로에 오른 뒤 신갈분기점(JC)을 거쳐 영동고속도로를 이용하면 된다. 용인TG와 양지TG, 덕평TG를 차례로 지나 H1 클럽으로 진입하는 경로다. 서울TG에서 H1 클럽까지는 약 42.3㎞로, 차량으로 약 48분이 소요된다. 다만 대회 기간에는 교통량 증가를 고려해 여유 있게 출발하는 것이 좋다.갤러리를 위한 별도 주차장은 동양미래대학교 연수원과 DHL 이천물류센터에 마련된다. 동양미래대학교 연수원은 경기 이천시 호법면 동산로 15에 있으며, H1 클럽까지 차량으로 약 4분 거리다. DHL 이천물류센터는 경기 이천시 마장면 프리미엄아울렛로 33-48에 위치하며 대회장까지 약 17분이 걸린다.두 주차장 모두 대회 기간 동안 H1 클럽을 오가는 셔틀버스가 운행된다. 갤러리들은 지정 주차장에 차량을 세운 뒤 셔틀버스를 이용하면 편리하게 대회장을 오갈 수 있다.