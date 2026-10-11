‘메이저급’ 상금·포인트… 골프여왕의 대관식

10월 16~18일 H1 클럽서 ‘아이스버그골프·서울신문 오픈’

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세줄 요약 KLPGA 아이스버그골프·서울신문 오픈은 총상금 15억원, 우승상금 2억7000만원을 건 메이저급 빅매치다. 김민솔과 서교림의 양강 구도가 상금왕·대상 향방을 가를 분수령이 되고, 김민선·박보겸·박민지와 해외파 유해란·윤이나도 출전해 경쟁이 치열하다. 총상금 15억원, 우승상금 2억7000만원 규모

김민솔·서교림, 상금왕·대상 분수령 격돌

김민선·박보겸·유해란 등 강호 총출동

2026-10-12 C1면

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메이저대회는 아니지만 메이저급에 못지않다. 한국여자프로골프(K LPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈을 한마디로 정의하면 ‘메이저 아닌 메이저’라는 표현이 딱 적당하다.총상금(15억원), 우승 상금(2억 7000만원), 명품 코스(H1 클럽) 등 메이저가 갖춰야 할 요소는 다 갖췄다. 이 정도 규모의 총상금과 우승 상금을 갖춘 대회는 메이저대회를 빼면 단 3개뿐이다. 셀트리온 퀸즈 마스터즈와 하나금융그룹 챔피언십, 그리고 아이스버그골프·서울신문 오픈이다. 상금 규모에 따라 커지는 대상 포인트도 우승자에게 90점이 돌아간다.총상금 10억원 대회의 70점보다 20점이나 더 많고 메이저대회 100점과는 10점 차이에 불과하다. 무엇보다도 출전 선수 명단이 더없이 화려하다. KLPGA투어를 대표하는 간판급 선수들이 빠짐없이 이름을 올렸다. 팬들의 눈과 귀가 즐거울 수밖에 없다. 무엇보다도 팬들 사이에서 ‘림솔대전’ 혹은 ‘솔림대전’이라는 애칭이 붙을 정도로 올해 KLPGA투어에서 가장 뜨거운 ‘양강’ 구도를 형성하고 있는 김민솔과 서교림이 상금왕과 대상의 주인을 가리는 고비에서 다시 만난다.두 선수 모두 장타력과 정확한 아이언샷이라는 같은 무기를 지녔지만 김민솔은 공격 골프, 서교림은 지키는 골프가 조금 더 낫다는 평가를 받는다. 김민솔과 서교림은 그동안 상금랭킹과 대상 포인트에서 1, 2위를 주고받으며 치열한 경쟁을 펼쳐왔다. 김민솔이 먼저 앞섰지만, 서교림은 시즌 중반부터 맹렬한 기세로 따라붙어 전세를 뒤집는 등 엎치락뒤치락하고 있다.아이스버그골프·서울신문 오픈은 상금 규모가 워낙 커서 이 대회에서 둘 중 하나가 우승한다면 시즌 내내 이어진 상금왕과 대상 타이틀 경쟁도 결정적인 분수령을 맞을 전망이다.새로운 강자로 떠오른 김민선은 막판 개인 타이틀 경쟁을 2파전에서 3파전으로 바꿀 기회다. 김민선 역시 장타력에 아이언 샷이 예리해 언제든 우승 경쟁이 가능한 선수로 꼽힌다.시즌 세 번째 메이저대회 KB금융 스타챔피언십에서 생애 첫 메이저대회 우승을 차지했던 박보겸 역시 상승세가 돋보여 아이스버그골프·서울신문 오픈에서도 우승 후보로 주목된다. 최근 KLPGA투어 사상 최초로 통산 상금 70억원을 돌파한 박민지는 아이스버그골프·서울신문 오픈 우승을 통산 상금 80억원으로 가는 디딤돌로 삼겠다는 출사표를 냈다. 각각 10년과 9년 만에 생애 첫 우승의 감격을 누리며 KLPGA투어에서 새로운 주역으로 떠오른 장은수와 최예림도 우승 후보로 손색이 없다.유현조, 방신실, 이예원, 이다연, 신다인, 고지우, 고지원, 임진영 등 올해 우승을 신고한 정상급 선수들은 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 한 번 더 우승의 기쁨을 누리겠다는 각오다. 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 올해 메이저 2승을 거둔 세계랭킹 3위 유해란과 여전히 국내에 열성 팬이 많은 윤이나와 박성현, 가장 오랜 기간 세계랭킹 1위를 지킨 고진영, ‘핫식스’ 이정은 등 해외파 출전 명단도 막강하다.특히 KLPGA투어 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십에서 우승한 유해란은 KLPGA투어 시즌 두 번째 우승에 도전한다. 2022년 KLPGA투어 호반 서울신문 위민스 클래식에서 우승 경쟁 끝에 공동 4위에 올랐던 유해란은 “4년 전 H1 클럽에서 잘 쳤던 기억이 생생하다”며 의욕을 불태웠다.300야드를 넘나드는 장타를 날리는 김서아(신성중2)는 지난 4월 KLPGA투어 국내 개막전 더 시에나 오픈에 이어 다시 한번 장타쇼에 나선다.