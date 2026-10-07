골프존문화재단, 순천시 취약계층 250세대에 간편식 키트 지원

세줄 요약 골프존문화재단이 순천시 취약계층 250세대에 1000만원 상당의 간편식 키트를 지원했다. 후원물품은 순천시청 사회복지과를 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다. 재단은 2021년부터 지역사회 생필품 지원을 이어왔다. 순천시 취약계층 250세대 간편식 키트 지원

1000만원 상당 후원물품, 사회복지과 통해 전달

2021년부터 이어온 지역사회 생필품 나눔

이미지 확대 순천시 정미 시민복지국장(왼쪽부터), 골프존카운티 순천 한혜연 매니저, 골프존카운티 순천 임지훈 지배인, 순천시 손훈모 시장, 골프존문화재단 박영준 팀장, 순천시 김은미 사회복지과장, 골프존카운티 순천 김회림 매니저. 골프존 제공. 닫기 이미지 확대 보기 순천시 정미 시민복지국장(왼쪽부터), 골프존카운티 순천 한혜연 매니저, 골프존카운티 순천 임지훈 지배인, 순천시 손훈모 시장, 골프존문화재단 박영준 팀장, 순천시 김은미 사회복지과장, 골프존카운티 순천 김회림 매니저. 골프존 제공.

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골프존문화재단(이사장 김영찬)이 전남광주통합특별시 순천시 취약계층 250세대에 1000만원 상당의 간편식 키트를 지원했다고 7일 밝혔다.지난 6일 순천시청에서 진행된 후원식에는 골프존문화재단 박영준 팀장, 골프존카운티 순천 임지훈 지배인, 순천시 손훈모 시장 등 관계자들이 참석했다. 후원물품은 순천시청 사회복지과를 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다.골프존문화재단이 2021년부터 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’을 통해 골프존의 후원과 골프존그룹 임직원의 기부금을 바탕으로 도움이 필요한 지역사회 취약계층 이웃들에게 생필품을 지원해왔다.골프존문화재단은 올해 전국 곳곳의 4300세대에 1억8000만원 상당의 생필품을 전달할 예정이다.골프존문화재단 김영찬 이사장은 “골프존문화재단은 일회성 지원에 그치지 않고, 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 힘이 될 수 있도록 지속적인 나눔을 이어가고 있다”며 “앞으로도 진정성과 책임감을 바탕으로 후원을 지속하며 우리 사회 곳곳에 따뜻한 마음을 전하겠다”고 밝혔다.