다음달 8일 개막 한국외대 주최 주니어 골프 HUFS GSI컵, 참가 선수 64명 선착순 모집

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다음달 8일 개막 한국외대 주최 주니어 골프 HUFS GSI컵, 참가 선수 64명 선착순 모집

권훈 기자
입력 2026-10-07 10:52
수정 2026-10-07 10:52
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HUFS GSI 컵 인터내셔널 챔피언십 폴 시리즈 4회 대회 안내. 한국외국어대학교 제공.
HUFS GSI 컵 인터내셔널 챔피언십 폴 시리즈 4회 대회 안내. 한국외국어대학교 제공.


한국외국어대학교 글로벌스포츠산업학부는 11월 8일부터 10일까지 강원 원주시 성문안CC에서 열리는 주니어 골프대회 HUFS GSI 컵 인터내셔널 챔피언십 폴 시리즈 4회 대회 참가자 64명을 선착순으로 모집한다고 7일 밝혔다.

대상은 중·고등부 아마추어 선수들이다.

한국외국어대학교 글로벌스포츠산업학부가 주최하고 주관하는 이 대회 남녀 우승자에게는 호주에서 열리는 퍼스 인터내셔널 주니어 오픈 파견 기회가 제공된다.

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대회는 세계아마추어골프랭킹(WAGR)과 주니어 골프 스코어보드(JGS)과 연계돼 있으며, 참가 선수들은 공식 경기 성적을 통해 국제무대를 준비하는 데 필요한 경험을 축적할 수 있다.

권훈 기자
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