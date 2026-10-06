한국 최장타자 가린다…골프존, 스릭슨과 ‘ZXi RKT 롱 드라이브 매치’ 개최

세줄 요약 골프존이 스릭슨과 함께 전국 최고의 장타자를 선발하는 ‘ZXi RKT 롱 드라이브 매치’를 연다. 18일까지 온라인 예선을 진행하고, 30일 대전 골프존 조이마루에서 19강 토너먼트로 결선을 치른다. 누구나 참여할 수 있고 총상금은 1500만원이다. 골프존·스릭슨, 전국 최장타자 선발 대회 개최

18일까지 온라인 예선, 30일 대전서 결선 진행

누구나 참여 가능, 총상금 1500만원

이미지 확대 ZXi RKT 롱 드라이브 매치 포스터. 골프존 제공. 닫기 이미지 확대 보기 ZXi RKT 롱 드라이브 매치 포스터. 골프존 제공.

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골프존(대표 박강수)이 스릭슨과 함께 전국 최고의 장타자를 선발하는 ‘ZXi RKT 롱 드라이브 매치’ 대회를 개최한다고 6일 밝혔다.골프존이 주관하고 스릭슨이 주최하는 ‘ZXi RKT 롱 드라이브 매치는 ‘더 멀리, 더 빠르게, 더 묵직하게, 당신의 샷 로켓이 되다’라는 슬로건을 내걸고 한국 최고의 장타자를 가린다.18일까지 온라인 예선을 거쳐 오는 30일 대전 골프존 조이마루에서 19강 토너먼트를 통해 최고의 장타자를 가려낼 예정이다.지역, 나이, 라이선스 등 자격 제한 없이 누구나 참여 가능하며 대회 총상금은 1500만원이다. 우승자에게는 500만원의 상금과 스릭슨 ZXi RKT 드라이버를 준다. 결선 진출자 전원에게 소정의 상금과 선물을 제공할 예정이다.온라인 예선 참가를 원하는 골퍼는 전국 골프존파크에서 연습장 모드로 본인의 비거리 기록이 보이는 영상을 촬영해 이메일로 접수하면 참여된다.이번 대회에는 팀 스릭슨의 신지은, 이용희, 김준년 등 3명의 프로 선수가 초청선수로 참가한다.