교포 더그 김, PGA 유타 챔피언십 준우승…스머더먼은 생애 첫 우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

교포 더그 김, PGA 유타 챔피언십 준우승…스머더먼은 생애 첫 우승

권훈 기자
입력 2026-10-05 10:05
수정 2026-10-05 10:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 더그 김, 유타 챔피언십 준우승
  • 페덱스컵 89위→58위 상승
  • 스머더먼, 100번째 대회서 첫 우승
이미지 확대
더그 김이 코스를 응시하고 있다.
더그 김이 코스를 응시하고 있다.


교포 더그 김(미국)이 미국프로골프(PGA)투어 가을 시리즈 뱅크 오브 유타 챔피언십(총상금 600만 달러)에서 준우승을 차지해 내년 시그니처 대회 출전권 확보에 한걸음 다가섰다.

더그 김은 5일(한국시간) 미국 유타주 아이빈스의 블랙 데저트 리조트(파71)에서 열린 대회 최종 라운드에서 2언더파 260타를 쳤다.

최종 합계 24언더파 260타를 적어낸 더그 김은 우승자 오스틴 스머더먼(미국)에 2타 뒤진 2위에 올랐다.

페덱스컵 랭킹 89위에서 58위로 상승한 더그 김은 가을 시리즈 종료 시점 페덱스컵 랭킹 60위 이내 선수에게 주는 내년 시즌 초반 2개 시그니처 대회 출전 자격 확보에 녹색등을 켰다.

PGA투어 플레이오프가 끝난 뒤 페덱스컵 랭킹 50위 밖 선수들은 가을시리즈 대회에서 내년 시즌 출전권 순위가 정해진다.

일단 100위 이내에 들어야 내년 풀시드를 보장받고, 60위 이내에 진입하면 상금이 큰 시그니처 대회 출전 기회가 제한적이나마 주어진다.

신예 스머더먼은 자신의 100번째 출전 대회에서 생애 첫 우승을 따냈다. 이날 3언더파 68타를 쳐 더그 김의 추격을 따돌린 그는 우승 상금 108만 달러와 PGA 투어 2년간 출전권, 2028년 챔피언십 시리즈 출전권까지 거머쥐었다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이미지 확대
우승 트로피를 든 스머더먼.
우승 트로피를 든 스머더먼.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
더그 김이 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 기록한 성적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로