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KLPGA 성유진, 자동차 브랜드 지프와 후원 계약

권훈 기자
입력 2026-09-30 11:06
수정 2026-09-30 11:06
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스텔란티스코리아 방실 대표와 성유진. 이니셜스포츠 제공.
스텔란티스코리아 방실 대표와 성유진. 이니셜스포츠 제공.


한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십 타이틀 방어전을 앞둔 성유진이 자동차 브랜드 지프(Jeep) 후원을 받는다.

30일 매니지먼트사인 이니셜스포츠에 따르면 성유진은 지난 28일 지프 일산 전시장에서 후원 계약을 하고 신형 SUV ‘그랜드 체로키 L’을 제공받았다.

성유진은 앞으로 1년간 대회 출전과 훈련을 비롯한 일상에서 신형 그랜드 체로키 L을 이용한다. 또 지프와 함께 다양한 브랜드 활동을 펼칠 예정이다.

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2019년 KLPGA투어에 데뷔해 4승을 거둔 성유진은 작년에는 하이트진로 챔피언십에서 첫 메이저대회 정상에 올라 10월 1일부터 타이틀 방어전을 치른다.

권훈 기자
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