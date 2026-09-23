스카티 카메론 한정판 퍼터 ‘팬텀 OC 스펙 III’ 출시

세줄 요약 타이틀리스트가 스카티 카메론의 정교한 디자인을 더한 한정판 퍼터 ‘팬텀 OC 스펙 III’를 출시했다. 헤드, 샤프트, 그립을 모두 블랙으로 맞췄고, 로우 토크 설계로 스트로크 안정성을 높였다. 모델은 팬텀 5 OC 스펙 III와 팬텀 11R OC 스펙 III 두 가지다. 한정판 퍼터 팬텀 OC 스펙 III 출시

헤드·샤프트·그립 블랙 통일 디자인

로우 토크 설계로 스트로크 안정성 강화

이미지 확대 스카티 카메론 ‘팬텀 OC 스펙 III’ 한정판 퍼터. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 스카티 카메론 ‘팬텀 OC 스펙 III’ 한정판 퍼터. 타이틀리스트 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

타이틀리스트가 기존 팬텀 OC의 로우 토크 퍼포먼스에 스카티 카메론 특유의 정교한 디자인과 디테일을 더한 한정판 퍼터 ‘팬텀 OC 스펙 III’를 시장에 내놨다고 23일 밝혔다.이번 한정판은 그립부터 샤프트, 헤드까지 모두 블랙 컬러로 맞춘 게 특징이다.정밀하게 가공된 헤드에는 깊고 균일한 블랙 컬러의 PVD 피니시를 적용하고, 커스텀 블랙 KBS 스틸 샤프트와 블랙 마타도르 미드사이즈 그립을 조합했다.OC의 핵심인 온셋센터(Onset-Center) 기반의 로우 토크 설계가 그대로 담겼다.로우 토크 설계는 스트로크 중 퍼터 헤드가 불필요하게 돌아가는 움직임을 줄여 페이스를 안정적으로 컨트롤하고, 골퍼가 의도한 방향으로 스트로크할 수 있도록 돕는다.팬텀 OC 스펙 III는 윙백 말렛 형태의 ‘팬텀 5 OC 스펙 III’와 더 크고 안정적인 모던 말렛 형태의 ‘팬텀 11R OC 스펙 III’ 두 가지 모델을 갖췄다.