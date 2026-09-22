PXG, 신상훈 ‘KPGA 우승’ 기념 대고객 프로모션

세줄 요약 PXG 공식 수입원 카네가 후원 선수 신상훈 프로의 KPGA 투어 골프존 오픈 우승을 기념해 고객 감사 프로모션을 진행한다. 행사는 이날부터 10월 16일까지 전국 PXG 온·오프라인 매장에서 열리며, 아이언 전 제품 구매 고객에게 고급 아이언 커버 세트를 사은품으로 증정한다. 신상훈 KPGA 우승 기념 PXG 프로모션

전국 매장 아이언 구매 고객 사은품 증정

10월 16일까지 온·오프라인 동시 진행

이미지 확대 프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어인 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다. PXG 제공 닫기 이미지 확대 보기 프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어인 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다. PXG 제공

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프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.이번 프로모션은 이날부터 오는 10월 16일까지 전국 PXG 공식 온·오프라인 매장에서 진행된다. 기간 내 PXG 아이언 전 제품(블랙옵스·와일드캣 제외)을 구매하는 고객에게는 ‘PXG 고급 아이언 커버 세트’가 사은품으로 증정된다.신 프로는 군 복무 공백기를 마치고 복귀한 이번 대회에서 탄탄한 경기력을 선보이며 투어 통산 3승을 달성했다.PXG 관계자는 “오랜 신뢰를 쌓아온 신상훈 선수의 복귀 후 우승을 기념해 고객들과 기쁨을 나누고자 특별 프로모션을 마련했다”고 전했다.프로모션에 대한 자세한 내용은 PXG 공식 온라인 스토어나 전국 공식 대리점에서 확인할 수 있다.