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PXG, 신상훈 ‘KPGA 우승’ 기념 대고객 프로모션

박영주 기자
입력 2026-09-22 14:04
수정 2026-09-22 14:04
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  • 신상훈 KPGA 우승 기념 PXG 프로모션
  • 전국 매장 아이언 구매 고객 사은품 증정
  • 10월 16일까지 온·오프라인 동시 진행
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프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어인 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다. PXG 제공
프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어인 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다. PXG 제공


프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션은 이날부터 오는 10월 16일까지 전국 PXG 공식 온·오프라인 매장에서 진행된다. 기간 내 PXG 아이언 전 제품(블랙옵스·와일드캣 제외)을 구매하는 고객에게는 ‘PXG 고급 아이언 커버 세트’가 사은품으로 증정된다.

신 프로는 군 복무 공백기를 마치고 복귀한 이번 대회에서 탄탄한 경기력을 선보이며 투어 통산 3승을 달성했다.

PXG 관계자는 “오랜 신뢰를 쌓아온 신상훈 선수의 복귀 후 우승을 기념해 고객들과 기쁨을 나누고자 특별 프로모션을 마련했다”고 전했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

프로모션에 대한 자세한 내용은 PXG 공식 온라인 스토어나 전국 공식 대리점에서 확인할 수 있다.
박영주 기자
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