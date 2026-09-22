추석 연휴에 열리는 프레지던츠컵에 김시우·김주형·임성재 출격

세줄 요약 추석 연휴 동안 열리는 프레지던츠컵에 김시우, 김주형, 임성재가 나선다. 인터내셔널팀은 미국에 두 번째 승리를 노리며, 세 선수의 경험과 상승세에 기대를 걸고 있다. 추석 연휴 프레지던츠컵, 한국인 3인방 출격

김시우·김주형·임성재, 인터내셔널팀 핵심 전력

미국 상대 두 번째 승리 도전, 상승세 기대

이미지 확대 프레지던츠컵 연습 라운드 모습. 닫기 이미지 확대 보기 프레지던츠컵 연습 라운드 모습.

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추석 연휴 동안 골프팬들은 미국프로골프(PGA)투어 한국인 3인방 김시우, 김주형, 임성재의 활약을 감상할 수 있다.김시우, 김주형, 임성재는 오는 25일(한국시간)부터 나흘 동안 미국 일리노이주 메디나CC에서 열리는 프레지던츠컵에 출격한다.2년마다 열리는 프레지던츠컵은 미국팀과 유럽을 제외한 세계 각국 선수로 구성된 인터내셔널팀이 겨루는 대륙 대항전이다.미국팀과 유럽 각국 선수들이 맞붙는 라이더컵에 출전하지 못하는 비유럽 선수들이 한데 뭉칠 수 있는유일한 기회다.라이더컵보다 열기와 주목도는 다소 떨어지지만 세계 최정상급 선수들의 경기력을 감상하기에는 부족함이 없다.경기 방식은 라이더컵과 유사하다. 포섬 9경기, 포볼 9경기, 싱글 매치플레이 12경기를 치러 경기당 승리 시 1점, 무승부는 0.5점, 패배는 0점을 받는다. 15.5점에 먼저 도달하는 팀이 우승컵을 가져간다.객관적으로 전력이 뒤지는 인터내셔널팀은 지금까지 미국을 한번 밖에 꺾지 못했고 13번이나 졌다. 한번은 무승부로 끝냈다.미국에 두번째 승리를 노리는 인터내셔널팀의 핵심 전력이 김시우, 김주형, 임성재 등 한국인 3인방이다.셋 중에 올해 PGA투어 대회 우승을 이룬 선수는 김주형 뿐이지만 김시우는 페덱스컵 랭킹 7위가 말해주듯 경기력에 물이 올랐다. 부상 탓에 시즌을 늦게 시작해 시즌 성적은 기대만큼 올리지 못한 임성재도 시즌 막판 상승세를 탔다.이 대회를 마치고 아이치·나고야 아시안게임에 태극 마크를 달고 출전하는 김주형은 컨디션이 최고조에 올랐다.특히 김시우와 임성재는 벌써 네번째 프레지던츠컵에 출전하고, 김주형도 세번째 출전하는만큼 경험이 중요한 대항전에서 역할이 기대된다.PGA투어닷컴은 12명의 인터내셔널팀 선수 전력 분석에서 김시우를 경기력 1위로 꼽았고 김주형 3위, 임성재를 5위로 평가했다.인터내셔널팀에는 아시아 선수로는 PGA투어에서 가장 많은 우승(11승)을 따낸 마쓰야마 히데키(일본)과 PGA투어 14승에 프레지던츠컵에 12번째 출전하는 애덤 스콧(호주), 올해 디오픈 정상에 오른 라이언 폭스(뉴질랜드), 그리고 교포 이민우(호주) 등이 출전한다.미국팀은 세계랭킹 1위 스코티 셰플러와 캐머런 영, 윈덤 클라크, 러셀 헨리, 크리스 거터럽, 샘 번스, 잰더 쇼플리 등 세계랭킹 10위 이내 선수 7명이 나선다. 토머스, 패트릭 캔틀레이 등 경험이 많은 선수들에 제이컵 브리지먼, 잭슨 코이번 등 신예들이 가세해 어느 때보다 강한 전력을 갖춘 것으로 평가된다.