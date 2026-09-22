KLPGA 시즌 2승 김민선, 세계랭킹 17계단 상승해 62위

세줄 요약 김민선이 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십에서 시즌 두 번째 우승을 차지하며 여자 골프 세계랭킹 62위로 뛰어올랐다. 지난주보다 17계단 상승해 50위권 진입 가능성도 커졌다. 준우승한 장은수도 19계단 올라 61위가 됐다. 김민선, 시즌 2승으로 세계랭킹 62위 상승

장은수, 준우승 힘입어 19계단 오른 61위

김민솔 15위 하락, 서교림 30위 유지

이미지 확대 챔피언 퍼트를 넣고 주먹을 불끈 쥔 김민선. KLPGA제공. 닫기 이미지 확대 보기 챔피언 퍼트를 넣고 주먹을 불끈 쥔 김민선. KLPGA제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 하나금융그룹 챔피언십에서 우승해 이번 시즌 두번째 정상에 오른 김민선의 세계랭킹이 크게 상승했다.김민선은 22일 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 62위에 올랐다. 지난주보다 17계단이나 뛴 김민선은 50위 이내 진입도 바라보게 됐다.김민선은 지난 20일 끝난 하나금융그룹 챔피언십에서 시즌 두번째 우승을 거뒀다.하나금융그룹 챔피언십에서 준우승한 장은수는 김민선보다 더 큰 폭으로 세계랭킹이 올랐다. 장은수는 지난주보다 19계단 오른 61위에 자리잡았다.KLPGA투어 선수 중 가장 세계랭킹이 높은 김민솔은 하나금융그룹 챔피언십에서 공동28위에 그친 탓에 2계단 하락한 15위가 됐다.KLPGA투어 다승, 상금, 대상 포인트 1위 서교림은 30위를 유지했다.넬리 코르다(미국), 지노 티띠꾼(태국), 유해란, 김효주는 1～4위를 지켰다.