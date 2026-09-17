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문영그룹, 2년 연속 KPGA 윈터투어 주최

권훈 기자
입력 2026-09-17 13:51
수정 2026-09-17 13:51
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세줄 요약
  • 문영그룹, KPGA 윈터투어 2년 연속 주최
  • 2027년 MY문영 윈터투어 조인식 개최
  • 태국 방콕서 총상금 1억원 규모 2차례 진행
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김원섭 대표(왼쪽부터), 박봄이 대표, 이종경 대표. KPGA 제공.
김원섭 대표(왼쪽부터), 박봄이 대표, 이종경 대표. KPGA 제공.


문영그룹(대표 박봄이)이 한국프로골프(KPGA) 윈터투어를 2년 연속 주최한다.

KPGA투어와 16일 경기도 성남시 KPGA 빌딩에서 2027년 KPGA MY문영 윈터투어 개최 조인식을 열었다.

조인식에는 김원섭 KPGA투어 대표이사, 박봄이 문영그룹 대표, 이종경 골프T 대표가 참석했다.

올해 KPGA 윈터투어를 주최했던 문영그룹은 2년 연속 윈터투어 타이틀 스폰서를 맡게 됐다.

2027년 KPGA MY문영 윈터투어는 2월 태국 방콕 피닉스 골드 골프장에서 총상금 1억원 규모 대회를 2차례 치른다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

2024년 시작한 KPGA 윈터투어는 4년 연속 열린다. 대회 운영은 골프T가 맡는다.
권훈 기자
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