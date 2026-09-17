문영그룹, 2년 연속 KPGA 윈터투어 주최

세줄 요약 문영그룹이 한국프로골프 KPGA 윈터투어를 2년 연속 주최한다. 2027년 KPGA MY문영 윈터투어는 2월 태국 방콕 피닉스 골드 골프장에서 총상금 1억원 규모로 2차례 진행된다. 대회 운영은 골프T가 맡는다. 문영그룹, KPGA 윈터투어 2년 연속 주최

2027년 MY문영 윈터투어 조인식 개최

태국 방콕서 총상금 1억원 규모 2차례 진행

이미지 확대 김원섭 대표(왼쪽부터), 박봄이 대표, 이종경 대표. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김원섭 대표(왼쪽부터), 박봄이 대표, 이종경 대표. KPGA 제공.

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문영그룹(대표 박봄이)이 한국프로골프(KPGA) 윈터투어를 2년 연속 주최한다.KPGA투어와 16일 경기도 성남시 KPGA 빌딩에서 2027년 KPGA MY문영 윈터투어 개최 조인식을 열었다.조인식에는 김원섭 KPGA투어 대표이사, 박봄이 문영그룹 대표, 이종경 골프T 대표가 참석했다.올해 KPGA 윈터투어를 주최했던 문영그룹은 2년 연속 윈터투어 타이틀 스폰서를 맡게 됐다.2027년 KPGA MY문영 윈터투어는 2월 태국 방콕 피닉스 골드 골프장에서 총상금 1억원 규모 대회를 2차례 치른다.2024년 시작한 KPGA 윈터투어는 4년 연속 열린다. 대회 운영은 골프T가 맡는다.