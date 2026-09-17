부드러운 그립감 구현… 충격·진동 전달 완화

골프프라이드

이미지 확대 골프프라이드 골프 그립 ‘CP’. 대표 기술인 ‘플러스4’를 접목해 자연스럽게 그립 압력을 낮추도록 설계됐다.

골프프라이드 제공 닫기 이미지 확대 보기 골프프라이드 골프 그립 ‘CP’. 대표 기술인 ‘플러스4’를 접목해 자연스럽게 그립 압력을 낮추도록 설계됐다.

골프프라이드 제공

세줄 요약 골프프라이드가 울트라 소프트 그립 라인업 CP 컬렉션의 신제품 CP를 선보였다. 플러스4 기술과 트랙션존을 적용해 그립 압력을 낮추고, 임팩트 충격과 진동을 완화해 편안한 타구감을 제공한다. 하단부를 키운 리듀스드 테이퍼로 손의 긴장도 줄였다. 울트라 소프트 그립 CP 신제품 출시

플러스4·트랙션존·리듀스드 테이퍼 적용

충격·진동 완화로 안정적 스윙 지원

2026-09-17 21면

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골프 그립 브랜드 골프프라이드(Golf Pride)가 울트라 소프트 그립 라인업인 CP 컬렉션의 신제품 ‘CP’를 출시했다.신제품 CP는 적은 힘으로도 편안한 그립감을 유지할 수 있도록 설계된 제품이다. 기존 CP 컬렉션의 부드러움과 접지력에 최신 기술을 더해 안정적인 스윙과 편안한 라운드를 돕는다.골프프라이드의 대표 기술인 ‘플러스4’(Plus4)를 접목해 자연스럽게 그립 압력을 낮추도록 설계했으며, 위 손 부위에는 뛰어난 접지력을, 아래 손 부위에는 미끄러짐을 줄이는 트랙션존(Traction Zones)을 적용했다. 임팩트 때 전달되는 충격과 진동을 완화해 편안한 타구감을 제공하는 것도 특징이다.또 ‘리듀스드 테이퍼’(Reduced Taper) 디자인을 구현함으로써 그립 하단부 직경을 키웠다. 이를 통해 불필요한 손의 긴장을 줄이고 안정적이고 일관된 스윙을 돕는다. 최근 확산하는 두꺼운 그립 선호 트렌드도 반영했다.CP 컬렉션은 PGA투어와 LPGA투어, PGA투어 챔피언스 주요 대회에서도 사용되며 성능을 인정받고 있다.신제품 CP는 스탠다드와 미드사이즈 두 가지로 출시된다. 스탠다드 모델은 지난달부터 ﻿판매를 시작했으며, 미드사이즈 모델은 차례대로 출시될 예정이다.