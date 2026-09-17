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부드러운 그립감 구현… 충격·진동 전달 완화

권훈 기자
입력 2026-09-17 00:13
수정 2026-09-17 00:13
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골프프라이드

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골프프라이드 골프 그립 ‘CP’. 대표 기술인 ‘플러스4’를 접목해 자연스럽게 그립 압력을 낮추도록 설계됐다. 골프프라이드 제공
골프프라이드 골프 그립 ‘CP’. 대표 기술인 ‘플러스4’를 접목해 자연스럽게 그립 압력을 낮추도록 설계됐다.
골프프라이드 제공


골프 그립 브랜드 골프프라이드(Golf Pride)가 울트라 소프트 그립 라인업인 CP 컬렉션의 신제품 ‘CP’를 출시했다.

신제품 CP는 적은 힘으로도 편안한 그립감을 유지할 수 있도록 설계된 제품이다. 기존 CP 컬렉션의 부드러움과 접지력에 최신 기술을 더해 안정적인 스윙과 편안한 라운드를 돕는다.

골프프라이드의 대표 기술인 ‘플러스4’(Plus4)를 접목해 자연스럽게 그립 압력을 낮추도록 설계했으며, 위 손 부위에는 뛰어난 접지력을, 아래 손 부위에는 미끄러짐을 줄이는 트랙션존(Traction Zones)을 적용했다. 임팩트 때 전달되는 충격과 진동을 완화해 편안한 타구감을 제공하는 것도 특징이다.

또 ‘리듀스드 테이퍼’(Reduced Taper) 디자인을 구현함으로써 그립 하단부 직경을 키웠다. 이를 통해 불필요한 손의 긴장을 줄이고 안정적이고 일관된 스윙을 돕는다. 최근 확산하는 두꺼운 그립 선호 트렌드도 반영했다.

CP 컬렉션은 PGA투어와 LPGA투어, PGA투어 챔피언스 주요 대회에서도 사용되며 성능을 인정받고 있다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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신제품 CP는 스탠다드와 미드사이즈 두 가지로 출시된다. 스탠다드 모델은 지난달부터 ﻿판매를 시작했으며, 미드사이즈 모델은 차례대로 출시될 예정이다.
권훈 전문기자
세줄 요약
  • 울트라 소프트 그립 CP 신제품 출시
  • 플러스4·트랙션존·리듀스드 테이퍼 적용
  • 충격·진동 완화로 안정적 스윙 지원
2026-09-17 21면
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