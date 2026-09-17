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사츠마 찾는 골퍼 늘었다… 2년 새 48.7%↑

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-09-17 00:12
수정 2026-09-17 00:12
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쇼골프

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사츠마골프＆온천리조트 상반기 내장객 수(2024~2026년 1월~6월 기준). 2년 만에 내장객이 48.7% 증가했다. 쇼골프 제공
사츠마골프＆온천리조트 상반기 내장객 수(2024~2026년 1월~6월 기준). 2년 만에 내장객이 48.7% 증가했다.
쇼골프 제공


쇼골프가 일본에서 직접 운영하는 사츠마골프＆온천리조트가 3년 연속 상반기 내장객 증가세를 기록하﻿고 있다.

16일 쇼골프에 따르면 사츠마골프＆온천리조트의 올해 1~6월 내장객은 1만 8578명으로 집계됐다. 2024년 상반기 1만 2490명에서 2025년 1만 6094명으로 28.9% 증가한 데 이어 올해도 15.4% 늘었다. 2년 만에 내장객이 48.7% 증가한 셈이다.

쇼골프는 2023년 12월 사츠마골프＆온천리조트를 인수한 이후 골프장 운영에 직접 참여하며 코스 관리와 객실, 식음, 온천, 고객 응대 등 리조트 전반을 관리하고 있다.

일본 가고시마현에 있는 사츠마골프＆온천리조트는 18홀 골프코스와 호텔, 천연 온천, 수영장 등을 갖춘 체류형 골프리조트다. 골프와 숙박, 온천, 휴식을 한 곳에서 즐길 수 있어 장기 체류형 골프여행 수요를 겨냥한다.

쇼골프는 국내 골퍼들의 이용 패턴과 요구사항을 현지 서비스에 반영해 예약부터 숙박, 식사, 라운드 등 이용 과정 전반의 편의성을 높이는 데 주력해왔다. 국내 고객 기반과 현지 리조트 직접 운영을 결합한 점도 경쟁력으로 꼽힌다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

쇼골프 관계자는 “사츠마는﻿ 다시 찾고 싶은 리조트를 만드는 데 초점을 맞춰 운영하고 있다”﻿고 말했다.
김현이 기자
세줄 요약
  • 상반기 내장객 3년 연속 증가세 기록
  • 2년 새 48.7% 늘며 재방문 수요 확대
  • 직접 운영·체류형 서비스 경쟁력 부각
2026-09-17 21면
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