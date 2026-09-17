가을 야구 열기 잇는 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

가을 야구 열기 잇는 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’

권훈 기자
입력 2026-09-17 00:14
수정 2026-09-17 00:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

스릭슨

이미지 확대
던롭스포츠코리아의 스릭슨이 KBO 10개 구단의 아이덴티티를 담은 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’을 선보였다. 던롭스포츠 제공
던롭스포츠코리아의 스릭슨이 KBO 10개 구단의 아이덴티티를 담은 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’을 선보였다.
던롭스포츠 제공


KBO 리그 정규시즌 막바지와 함께 가을야구를 향한 팬들의 열기가 최고조에 달한 가운데 응원 열기가 초록빛 필드로까지 이어지고 있다.

던롭스포츠코리아의 스릭슨은 KBO 10개 구단의 아이덴티티를 담은 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’을 선보였다고 밝혔다. 이번 컬렉션은 구단 로고와 대표 컬러는 물론 유니폼과 마스코트 디자인을 골프볼과 액세서리에 녹여낸 것이 특징이다.

특히 일반적인 스포츠 협업 상품이 소장용 굿즈에 초점을 맞추는 것과 달리 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’은 실제 라운드에서 사용하는 퍼포먼스 골프볼을 기반으로 한다. 적용된 ‘Q-STAR TOUR’는 3피스 구조와 우레탄 커버를 적용해 부드러운 타구감과 비거리, 스핀 컨트롤의 균형을 잡았다.

여기에 야구공 실밥 그래픽과 롱티, 볼마커를 함께 구성해 티잉 구역부터 그린까지 응원하는 팀의 색깔을 드러낼 수 있도록 했다. 구단별 대표 유니폼을 활용한 6구 세트와 볼·롱티·볼마커가 포함된 4구 시리즈 등 총 30종으로 선택의 폭을 넓혔다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

스릭슨 관계자는 “야구장에 유니폼을 입고 가는 것처럼 골프장에서도 자신이 응원하는 구단의 용품을 사용하는 새로운 팬덤 문화를 즐길 수 있을 것”이라고 전했다.
권훈 전문기자
세줄 요약
  • 스릭슨, KBO 10개 구단 컬렉션 출시
  • 구단 로고·색상·마스코트 디자인 반영
  • 실사용 골프볼 중심의 팬덤 상품 확대
2026-09-17 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
  • GO FREE RUN 참가자라면 메가커피 쏙! 신규회원 1,000명
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로