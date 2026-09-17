360도로 감싼다… 무지갯빛 ‘엑시아 프리즘’

볼빅

이미지 확대 볼빅이 스핀 컨트롤과 퍼팅 정렬 기능을 한층 강화한 신제품 골프공 ‘엑시아 프리즘’을 새롭게 선보였다.

볼빅 제공 닫기 이미지 확대 보기 볼빅이 스핀 컨트롤과 퍼팅 정렬 기능을 한층 강화한 신제품 골프공 ‘엑시아 프리즘’을 새롭게 선보였다.

볼빅 제공

세줄 요약 볼빅이 360도 홀로그래픽 프리즘 라인을 둘러 퍼팅 정렬을 돕는 골프공 엑시아 프리즘을 선보였다. S.H 듀얼코어와 소프트커버로 탄성 복원력, 타구감, 방향성을 강화했고, 글로시 코팅으로 내구성과 발수 성능도 높였다. 360도 프리즘 라인 적용, 퍼팅 정렬 강화

S.H 듀얼코어·소프트커버로 비거리와 타구감 보완

글로시 코팅과 발수 성능으로 내구성 향상

2026-09-17 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국산 골프 브랜드 볼빅이 스핀 컨트롤과 퍼팅 정렬 기능을 한층 강화한 신제품 골프공 ‘엑시아 프리즘’을 새롭게 선보였다.이번 신제품의 가장 큰 차별점은 볼 표면을 360도로 감싸는 ‘홀로그래픽 프리즘 라인’이다. 정면은 물론 측면 등 어느 각도에서나 끊김 없이 라인을 확인할 수 있어 퍼팅 시 보다 정확하고 일관된 에이밍을 돕는다. 특히 빛의 각도에 따라 무지갯빛으로 반사되는 프리즘 효과를 더해 시각적인 정렬감과 디자인 완성도를 동시에 높였다.퍼포먼스 향상을 위한 핵심 기술도 집약됐다. 코어에는 S.H(Stable Hardness) 듀얼코어 기술을 적용해 일정한 경도 분포와 높은 탄성 복원력을 갖춰 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼도 안정적인 비거리를 확보할 수 있다.타구감과 방향성 제어에도 공을 들였다. 경도 58D의 소프트커버를 채택해 임팩트 시 부드럽고 쫀득한 타구감을 구현했다. 아울러 사이드 스핀을 억제하여 볼의 불필요한 흔들림을 줄이고, 보다 안정적인 구름을 제공해 방향성 향상을 돕는다.내구성 및 사용 편의성 면에서는 커버에 F.N.C 글로시 코팅을 적용해 오염과 스크래치에 강하도록 설계했다. 뛰어난 발수 성능을 갖춰 우천 시 수분 영향을 최소화해 일관된 스핀 성능을 발휘한다.