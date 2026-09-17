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‘풀 티타늄’ 적용… 한국형 BX1·2 드라이버

권훈 기자
입력 2026-09-17 00:13
수정 2026-09-17 00:13
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브리지스톤골프

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브리지스톤골프가 비거리와 방향성을 강화한 신형 ‘BX 드라이버’를 선보였다. 석교상사 제공
브리지스톤골프가 비거리와 방향성을 강화한 신형 ‘BX 드라이버’를 선보였다.
석교상사 제공


브리지스톤골프가 비거리와 방향성을 강화한 신형 드라이버 ‘BX1’과 ‘BX2’를 선보였다. 이번 신제품은 글로벌 모델과 달리 한국 골퍼의 성향을 반영해 ‘풀 티타늄’ 소재를 채용한 것이 가장 큰 특징이다.

풀 티타늄 소재는 내구성이 뛰어나 성능 저하 없이 오랫동안 사용할 수 있으며, 한국 골퍼가 선호하는 경쾌한 타구감과 타구음을 제공한다.

지한솔, 신다인 등 팀 브리지스톤 소속 투어 프로들도 이미 시즌 개막과 함께 BX1 드라이버로 교체하며 뛰어난 직진성과 타감에 호평을 보냈다.

페이스에는 브리지스톤의 타이어 안전 기술에서 착안한 ‘슬립리스 바이트 밀링’ 기술을 적용했다. 타점에 따른 정밀한 레이저 가공으로 마찰력을 향상시켜 저스핀과 고초속을 구현했으며, 젖은 상태의 볼 미끄러짐을 억제해 우천 시에도 안정적인 퍼포먼스를 낸다. 오프 센터 부근에는 트레드 패턴을 더해 미스 샷으로 인한 비거리 손실을 최소화했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

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플레이 스타일에 따라 선택할 수 있도록 두 가지 모델로 나뉘어 출시됐다. ‘BX1’은 조작성과 강탄도를 중시하는 골퍼를 위한 전략 모델이며, ‘BX2’는 중고탄도와 드로우 바이어스로 캐리 비거리를 극대화하는 관용성 중심의 모델이다.
권훈 전문기자
세줄 요약
  • 한국 골퍼 맞춤 풀 티타늄 드라이버 출시
  • 슬립리스 바이트 밀링으로 저스핀·고초속 구현
  • BX1 조작성, BX2 관용성 중심 모델 구분
2026-09-17 20면
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