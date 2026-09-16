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“타구감 10% UP”… 클리브랜드골프, 웨지 거장의 철학 담은 ‘RTZ2’ 출시

박영주 기자
입력 2026-09-16 15:40
수정 2026-09-16 15:40
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세줄 요약
  • 로저 클리브랜드 철학 담은 RTZ2 웨지 출시
  • Z-ALLOY·ZIPCORE iQ 적용, 성능 개선
  • 588그라인드 추가로 선택 폭 확대
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던롭스포츠코리아가 전개하는 클리브랜드골프가 브랜드 창립자이자 웨지 설계의 거장 로저 클리브랜드의 철학을 담은 신제품 ‘RTZ2 웨지’(사진)를 출시했다고 16일 밝혔다.

이번 신제품은 독자 합금 소재인 ‘Z-ALLOY’를 적용해 퍼포먼스를 극대화했다. 전 모델 대비 타구감은 10% 부드러워졌고, 스핀 유지력은 15% 향상됐으며 그루브 마모도는 87% 줄어들어 오랜 기간 일정한 스핀 성능을 제공한다.

여기에 투어에서 검증된 ‘ZIPCORE iQ’ 기술을 탑재해 로프트와 그라인드별로 무게중심을 최적화했다. 샷 스타일에 따라 타점이 달라져도 안정적인 비거리와 정교한 컨트롤이 가능하다.

특히 클리브랜드의 전설적인 ‘588 웨지’ 헤리티지를 계승한 새로운 ‘588그라인드’를 추가해 선택의 폭을 넓혔다. MID, FULL, LOW, ADAPT 등 다양한 그라인드 옵션으로 골퍼의 스윙 스타일에 최적화된 맞춤형 플레이를 지원한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

한편, 클리브랜드골프는 RTZ2 출시를 기념해 오는 10월 25일까지 프로모션을 진행한다. 제품 구매 시 클리브랜드 볼 타월 또는 스릭슨 컬러팝 볼 1더즌을 증정한다. 아울러 추첨을 통해 80명에게 박인비, 최나연 프로와 함께하는 숏게임 마스터 프로그램 ‘스핀스쿨’ 초대권을 제공한다.
박영주 기자
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