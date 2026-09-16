테일러메이드, 단조 아이언 P·8CB ‘미드나잇 옵시디언‘ 공개

세줄 요약 테일러메이드가 한국 골퍼를 겨냥한 단조 아이언 P·8CB 미드나잇 옵시디언을 공개했다. 흑요석을 닮은 미드나잇 블랙과 골드 조합으로 프리미엄 감성을 강조했고, 1025C 연철 단조 헤드로 부드러운 타구감과 높은 관용성을 더했다. 한국 골퍼용 P·8CB 미드나잇 옵시디언 공개

흑요석 모티브 블랙·골드 프리미엄 디자인

단조 헤드와 관용성으로 타구감·편의성 강화

이미지 확대 테일러메이드가 공개한 P·8CB ‘미드나잇 옵시디언‘ 단조 아이언. 테일러메이드 제공. 닫기 이미지 확대 보기 테일러메이드가 공개한 P·8CB ‘미드나잇 옵시디언‘ 단조 아이언. 테일러메이드 제공.

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테일러메이드가 단조 아이언 P·8CB ‘미드나잇 옵시디언‘을 16일 공개했다.P·8CB ‘미드나잇 옵시디언’ 아이언은 한국 골퍼들을 위해 개발됐으며 검은 원석인 흑요석을 모티브로 한 미드나잇 블랙 컬러와 럭셔리 골드 컬러의 조합으로 차별화된 프리미엄 감성을 입힌 게 특징이다.1025C 연철을 초고밀도 단조 기술로 만든 헤드는 부드러운 타구감을 제공한다. 세계 각국 투어에서 검증된 단조 아이언의 우수한 타구감에 높은 관용성을 더해 퍼포먼스와 편의성을 동시에 갖췄다.더욱 커진 헤드 사이즈는 골퍼들의 샷에 대한 자신감을 높이고 높은 관용성을 제공한다. 디자인 측면에서는 각진 리딩 엣지가 보다 정교한 컨트롤 샷을 지원하며, 둥근 형태의 트레일링 엣지는 다양한 라이에서도 부드러운 잔디 통과를 돕도록 최적화됐다. 더 편안한 플레이를 위한 오프셋도 적용됐다.남성용 기준으로 5번부터 9번 아이언, PW, 그리고 50도 및 56도 웨지를 포함한 총 8개 클럽으로 구성되며 샤프트는 NS 950 BLACK으로 출시된다.