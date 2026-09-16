서교림·김민솔, 누구든 우승하면 ‘상금 신기록’

17~20일 KLPGA 하나금융 챔피언십서 한판 승부

이미지 확대 서교림이 벙커에 빠진 볼을 쳐내고 있다. 서교림은 올해 한국여자프로골프(KLPGA)투어 4승을 올려 다승, 상금, 대상, 평균타수 1위 등 개인 타이틀 전관왕을 향해 질주하고 있다.

KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서교림이 벙커에 빠진 볼을 쳐내고 있다. 서교림은 올해 한국여자프로골프(KLPGA)투어 4승을 올려 다승, 상금, 대상, 평균타수 1위 등 개인 타이틀 전관왕을 향해 질주하고 있다.

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이미지 확대 김민솔이 드라이버 티샷을 날리고 있다. 이번 시즌 3승을 따낸 김민솔은 다승, 상금, 대상 포인트, 평균타수에서 서교림에 이어 2위다.

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이미지 확대 이다연.

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세줄 요약 서교림과 김민솔이 KLPGA 하나금융그룹 챔피언십에서 우승 상금 2억7000만원을 더해 시즌 상금 16억원 돌파와 신기록에 도전했다. 서교림은 5승과 개인 타이틀 싹쓸이를, 김민솔은 다승 공동 선두와 상금 1위 탈환을 노렸다. 서교림·김민솔, 상금 신기록 동시 도전

우승 시 시즌 16억원 돌파 가능성

이다연, 대회 2연패와 시즌 2승 조준

2026-09-16 B7면

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 다승, 상금, 대상 포인트, 평균타수 등 주요 개인 타이틀을 놓고 치열한 경쟁을 펼치는 동갑내기 라이벌 서교림과 김민솔이 신기록 달성에 나란히 도전한다.서교림과 김민솔은 17일부터 나흘 동안 경기 안산시 더헤븐CC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십(총상금 15억원)에 출전한다. 둘 중 누가 우승해도 박민지가 2021년에 세운 KLPGA투어 시즌 최다 상금 기록 15억 2137만원을 넘어설 수 있다.13억 8176만원의 상금을 벌어들인 서교림이나 13억 7502만원을 쌓은 김민솔은 우승 상금 2억 7000만원을 보태면 사상 최초로 시즌 상금 16억원 돌파라는 신기원을 이룬다. 둘 다 준우승해도 박민지의 기록은 넘어선다.서교림은 하나금융그룹 챔피언십에서 우승하면 시즌 5승 고지에 오르며 개인 타이틀 싹쓸이에 한 걸음 더 다가선다. 다승, 상금, 대상 포인트, 평균타수에서 모두 2위인 김민솔과 격차를 더 벌릴 수 있어서다.서교림은 최근 치른 4개 대회에서 우승-우승-5위-5위를 차지할 만큼 경기력이 물이 올랐다. 게다가 대회가 열리는 더헤븐CC는 서교림에게는 ‘약속의 땅’이다. 지난 6월 더헤븐CC에서 열린 인카금융 더헤븐 마스터스에서 이틀 연속 7타씩을 줄이는 맹타를 휘두르며 와이어투와이어 우승을 차지했던 서교림은 더헤븐CC 공략에는 자신감이 차 있다. 서교림은 “우승했던 좋은 기억이 있는 코스다. 코스의 특성을 어느 정도 알고 있기에 무리하게 공략하기보다는 매 순간 상황에 맞춰 안정적으로 플레이하겠다”고 다짐했다.다승, 상금, 대상 포인트, 평균타수에서 모두 서교림에 이어 2위를 달리는 김민솔은 뒤집기를 노린다. 서교림에 1승 뒤진 3승을 올린 김민솔은 하나금융그룹 챔피언십에서 우승하면 다승 공동 선두에 오르면서 상금 랭킹 1위도 탈환이 가능하다. 대상 포인트에서는 서교림에 역전할 순 없지만 다음 대회에서 뒤집을 수 있을 만큼 간격으로 좁힐 순 있다. 8월 한 달 동안 2차례 준우승과 3위 한 번 등 뛰어난 성적을 냈지만 두 번 준우승이 모두 서교림에 우승을 내준 것이라 분위기 반전이 꼭 필요한 시점이다.지난해 이 대회 우승자 이다연은 대회 2연패와 시즌 2승을 노린다. 2023년에도 우승한 이다연은 8회째를 맞은 하나금융그룹 챔피언십에서 유일하게 두 번 우승했다.이번 대회는 유난히 해외파 선수들의 면면이 화려하다. 하나금융의 후원을 받는 미국여자프로골프(LPGA)투어 23승에 파리 올림픽 금메달까지 딴 최연소 명예의 전당 회원 리디아 고(뉴질랜드), 메이저대회 3승을 포함해 LPGA투어에서 11승을 올린 이민지(호주)는 올해도 어김없이 출전자 명단에 이름을 올렸다. LPGA투어에서 각 1승씩 따낸 이와이 아키·치지 쌍둥이 자매(일본)도 처음으로 한국 대회에 출전한다.