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KPGA 구원투수 어메이징크리, 다음달 KPGA투어 정규 대회 어메이징크리 오픈 주최

권훈 기자
입력 2026-09-15 10:45
수정 2026-09-15 10:45
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세줄 요약
  • 어메이징크리, KPGA투어 정규대회 주최 발표
  • 10월 당진 플라밍고CC서 총상금 7억원 개최
  • 줄어든 일정 속 남자 골프 저변 확대 취지
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KPGA투어 어메이징크리 오픈 로고. 어메이징크리 제공.
KPGA투어 어메이징크리 오픈 로고. 어메이징크리 제공.


골프웨어 브랜드 어메이징크리가 한국프로골프(KPGA)투어 대회 주최사로 나선다.

어메이징크리는 오는 10월 8일부터 11일까지 충남 당진시 플라밍고CC에서 KPGA 투어 어메이징크리 오픈(총상금 7억원)을 개최한다고 15일 밝혔다.

어메이징크리는 대회가 작년보다 줄어든 KPGA투어에 구원투수로 등장했다.

개최가 확정된 현대해상 최경주 인비테이셜과 더채리티클래식 사이에 KPGA투어 대회 일정이 비자 국내 남자 골프의 저변을 지키기 위해 대회를 신설했다.

어메이징크리는 브랜드 노출을 위한 단발성이 아닌 국내 남자 골프 활성화와 골프 산업의 성장에 기여한다는 방침이다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

어메이징크리는 “골프를 기반으로 성장해온 브랜드로서, 선수들이 뛸 수 있는 무대가 줄어드는 상황을 지켜보고만 있을 수는 없다고 판단했다”며 “어메이징크리 오픈이 선수들에게는 내년을 준비할 기회가 되고, 국내 남자 골프가 다시 힘을 얻는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
권훈 기자
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