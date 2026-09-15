PGA투어 1000만 달러 사나이 김시우, 다음달 KPGA 제네시스 챔피언십 출전

세줄 요약 김시우가 10월 천안 우정힐스CC에서 열리는 제네시스 챔피언십에 출전한다. 올해 PGA투어에서 3차례 준우승과 11차례 톱10을 기록하며 세계랭킹 13위, 아시아 1위에 올랐고 한국 선수 최초로 시즌 상금 1000만 달러를 돌파했다. 김시우, 제네시스 챔피언십 출전 확정

임성재와 2년 연속 국내 무대 동반 출전

PGA투어 시즌 상금 1000만 달러 돌파

이미지 확대 PGA투어 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 티샷하는 김시우.. 제네시스 제공. 닫기 이미지 확대 보기 PGA투어 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 티샷하는 김시우.. 제네시스 제공.

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올해 미국프로골프(PGA)투어에서 맹활약을 펼친 김시우가 오는 10월 22일부터 25일까지 충남 천안 시 우정힐스CC에서 열리는 한국프로골프(KPGA)투어 겸 DP월드투어 제네시스 챔피언십에 출전한다고 대회조직위원회가 15일 밝혔다.제네시스 챔피언십은 PGA투어에서 뛰는 한국선수 간판격인 임성재와 김시우가 동시에 국내 팬들에게 선보이는 무대가 됐다. 임성재는 이달 초 제네시스 챔피언십 출전을 확정했다.둘은 지난해 처음 제네시스 챔피언십에 동반 출전했던 둘은 2년 연속 국내 무대에서 만난다.올해 처음 국내에서 열리는 대회에 나서는 김시우는 ““작년 대회 출전 당시 팬들의 응원이 정말 뜨거웠다. 올해도 팬들과 다시 만나 좋은 경기를 보여드릴 수 있기를 기대한다”고 소감을 밝혔다.김시우는 올 시즌 PGA투어에서 3차례 준우승을 포함해 11차례나 톱10에 진입하는 등 최고의 한 해를 보냈다. 세계랭킹도 13위로 한국은 물론 아시아 1위이다. 그는 또 한국 선수로는 처음으로 PGA 투어 시즌 상금 1000만 달러를 넘겼다.통산상금도 4000만 달러를 돌파했다.올해로 10주년을 맞은 제네시스 챔피언십은 KPGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하고 총상금 400만 달러가 걸린 국내 최대 규모의 국제 프로 골프대회다.우승자에게는 우승상금 68만 달러와 제네시스 차량을 비롯해 2027년부터 2028년까지 KPGA 투어와 DP월드투어 출전 자격이 주어진다.또 전한 KPGA 투어 선수 가운데 가장 높은 순위를 기록한 선수에게는 2027년 PGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 제네시스 스코티시 오픈 출전권이 제공된다.