골프존, 집중호우 때 침수 피해 스크린 골프 매장에 복구비 지원

세줄 요약 골프존이 지난 8월 집중호우로 침수 피해를 입은 시뮬레이터 설치 스크린골프장에 복구비를 지원했다. 부품 수리비와 교체비, 인건비까지 전액 지원해 사업주의 영업 손실을 줄이고 조속한 정상 영업을 돕는다. 지원은 거제에서 경기·부산으로 확대된다. 집중호우 침수 피해 스크린골프장 복구비 지원

부품 수리비·교체비·인건비 전액 지원 결정

거제 시작으로 경기·부산 지역 확대

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㈜골프존(대표이사 박강수)은 지난 8월 집중호우 때 침수피해를 입은 골프존 시뮬레이터가 설치된 스크린 골프장에 복구비를 지원한다고 14일 밝혔다.집중호우, 동파, 폭설 등 자연재해로 발생하는 매장 관련 피해는 AS 보증 대상이 아니지만, 골프존은 스크린골프 사업주와 상생 및 나눔의 기업 가치를 실현하기 위해 상생 복구비 지원을 결정했다.골프존이 공급한 장비를 포함해 복구에 발생하는 부품 수리비, 교체비, 인건비 등 복구 관련 비용을 전액 지원해 골프존 사업주의 영업 손실 부담을 최소화하고 빠른 시일 내 정상 영업이 가능하도록 돕는다.복구비 지원 대상은 경남 거제시부터 시작해 경기, 부산 지역의 매장들로 확대한다.골프존 박강수 대표이사는 “지난 집중호우로 인해 피해를 입은 스크린골프장 사업주와 경영주분들이 빠르게 일상에 복귀하여 매장 운영을 할 수 있도록 매장 복구 지원에 힘을 보태기로 결정했다”라며 “골프존은 앞으로도 나눔의 기업 가치를 실현하기 위해 시장과의 상생에 앞장서고, 동반성장을 위한 선순환 체제를 마련하기 위해 매장 및 점주 대상의 다양한 복지 서비스를 꾸준히 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.