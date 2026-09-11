강서연, KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 우승

세줄 요약 강서연이 전북 군산CC에서 열린 KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 여고부에서 최종 합계 9언더파 207타로 우승했다. 신해인과 최정인이 뒤를 이었고, 중등부에서는 용현정이 8언더파 208타로 1위를 차지했다. 상위 입상자들은 준회원 실기테스트 면제와 추천 선수 출전 자격도 얻었다. 강서연, 여고부 9언더파 207타 우승

용현정, 중등부 8언더파 208타 정상

상위 입상자, 준회원 면제·추천 자격

이미지 확대 강서연(오른쪽)과 용현정. 삼천리 제공. 닫기 이미지 확대 보기 강서연(오른쪽)과 용현정. 삼천리 제공.

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강서연 선수(신성고 2년)이 삼천리와 한국여자프로골프협회(KLPGA)가 공동으로 주최하는 KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 여고부 정상에 올랐다.강서연은 11일 전북 군산시 군산CC(파72)에서 열린 대회 마지막날 최종 합계 9언더파 207타로 우승했다.신해인(부산진여고 3년)이 5언더파 211타로 2위, 최정인(대성고 3년)이 3언더파 213타로 3위를 차지했다.용현정(해일중 1년)은 최종 합계 8언더파 208타로 안윤주를 1타차로 제치고 중등부 1위에 올랐다.고등부 1～3위 강서연, 신해인, 최정인은 KLPGA 준회원 실기테스트 면제 특전을 받았다.또 중·고등부 통합 성적 1위～3위 강서연, 용현정, 안윤주는 KLPGA 정규투어 또는 드림투어 대회에 추천 선수로 출전할 수 있는 자격을 얻었다.KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회는 선수들에게 그린피, 캐디피, 카트비와 식사비까지 모두 제공한다.그동안 서교림, 이효송, 홍정민, 김민별, 조아연, 김민주, 김재희 등이 이 대회 우승을 발판 삼아 KLPGA 투어에서 활약히고 있다.