손제이, 한국 아마추어 내셔널 타이틀 허정구배 제패

세줄 요약 손제이 국가대표가 경기 성남 남서울CC에서 열린 제72회 한국아마추어골프선수권대회에서 최종 합계 12언더파 272타로 정상에 올랐다. 안성현을 1타 차로 제치며 허정구배를 제패했고, 올해 KGA 주관 대회 3승을 기록했다. 손제이, 허정구배 한국아마추어골프선수권 우승

최종 합계 12언더파 272타, 1타 차 제패

올해 KGA 주관 대회 3승, 국가대표 위상 확인

이미지 확대 우승 트로피를 든 손제이. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피를 든 손제이. 대한골프협회 제공.

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대한골프협회(KGA) 국가대표 손제이(동래고부설방통고1)가 한국 남자 아마추어 최고 권위의 허정구배 제72회 한국아마추어골프선수권대회 정상에 올랐다.한국아마추어골프선수권대회는 대한골프협회가 주관하는 아마추어 골프 대회 중 가장 오랜 역사를 지닌 내셔널 타이틀 이벤트다.손제이는 11일 경기 성남시 남서울CC(파71)에서 열린 대회 최종 라운드에서 3언더파 68타를 쳐 최종 합계 12언더파 272타로 우승했다.안성현(경기도골프협회)을 1타 차로 따돌린 손제이는 임실N치즈배, 송암배에 이어 올해 KGA 주관 대회 3승을 올렸다.손제이는 지난해 블루원배 제42회 한국주니어 등 4승을 거둬 올해 국가대표로 발탁됐다.손제이는 “허정구배 한국아마추어는 아마추어 대회 중 가장 규모가 큰 대회라고 생각한다. 우승을 할 수 있을지 예측하지 못했다. 우승해서 정말 행복하다. 앞으로 더 노력해서 한국을 대표하는 선수가 되겠다”고 덧붙였다.1954년 창설된 이 대회는 6~8대 KGA 회장, 초대 한국프로골프협회 회장을 지낸 고(故) 허정구 삼양통상 명예회장을 기려 ‘허정구배’로 명명됐다.