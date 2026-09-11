손제이, 골프 아마 최강전 허정구배 우승

세줄 요약 손제이(16·동래고부설방통고)가 허정구배 제72회 한국아마추어 골프선수권대회에서 최종 합계 12언더파 272타를 기록해 우승했다. 안성현을 한 타 차로 제쳤고, 올해 임실N치즈배와 송암배에 이어 시즌 세 번째 정상에 올랐다. 손제이, 허정구배 한국아마추어 골프선수권 우승

최종 합계 12언더파 272타, 1타 차 정상

올해 세 번째 우승, 한국 대표 포부

이미지 확대 허정구배 한국아마추어 골프선수권대회 우승한 손제이. 대한골프협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 허정구배 한국아마추어 골프선수권대회 우승한 손제이. 대한골프협회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

손제이(16·동래고부설방통고)가 허정구배 제72회 한국아마추어 골프선수권대회 우승을 차지했다.손제이는 11일 경기 성남 남서울 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 3타를 줄여 최종 합계 12언더파 272타를 기록, 안성현(11언더파 273타)을 한 타 차로 따돌리고 정상에 올랐다.손제이는 올해 4월 임실N치즈배, 8월 송암배 대회에 이어 시즌 세 번째 우승 트로피를 들어 올렸다.손제이는 “허정구배는 아마추어 대회 중 가장 규모가 큰 대회라고 생각한다. 우승할 수 있을지 예측하지 못했는데, 이뤄서 정말 행복하다. 앞으로 더 노력해서 한국을 대표하는 선수가 되겠다”고 말했다.한국아마추어 골프선수권대회는 대한골프협회 내셔널 타이틀 대회의 하나로, 대한골프협회 회장, 한국프로골프협회 초대 회장 등을 지낸 고 허정구 회장을 기려 명칭에 ‘허정구배’가 붙었다.