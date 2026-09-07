서울신문·아이스버그·KLPGA, 최고의 ‘그린 축제’ 손잡다

총상금 15억 대회 개최 조인식

이미지 확대 김성수(왼쪽부터) 서울신문 사장과 김순희 한국여자프로골프협회(KLPGA) 수석부회장, 유용문 아이스버그골프 대표이사가 지난 1일 서울 강동구 KLPGA빌딩에서 열린 아이스버그골프·서울신문 오픈 조인식에서 조인서에 서명을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. ﻿

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김성수(왼쪽부터) 서울신문 사장과 김순희 한국여자프로골프협회(KLPGA) 수석부회장, 유용문 아이스버그골프 대표이사가 지난 1일 서울 강동구 KLPGA빌딩에서 열린 아이스버그골프·서울신문 오픈 조인식에서 조인서에 서명을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. ﻿

이지훈 기자

세줄 요약 서울신문과 아이스버그골프, KLPGA가 손잡고 새 투어 대회인 아이스버그골프·서울신문 오픈을 10월 16일부터 사흘간 이천 H1 클럽에서 개최했다. 총상금 15억원, 우승상금 2억7000만원 규모로 시즌 타이틀 경쟁의 분수령이 될 전망이다. 서울신문·아이스버그골프·KLPGA 조인식 개최

10월 16일 이천 H1 클럽서 사흘간 진행

총상금 15억원, 시즌 판도 가를 분수령

2026-09-08 B6면

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서울신문과 아이스버그골프, 한국여자프로골프협회(KLPGA)는 서울 강동구 KLPGA 빌딩에서 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 개최 조인식을 열었다고 7일 밝혔다.올해 새롭게 KLPGA 투어에 합류하는 아이스버그골프·서울신문 오픈은 오는 10월 16일부터 사흘 동안 경기 이천 H1 클럽에서 열린다.총상금 15억원의 아이스버그골프·서울신문 오픈은 우승 상금이 2억 7000만원에 이르러 이번 시즌 주요 개인 타이틀 경쟁에 최대 분수령이자 격전지가 될 전망이다.KLPGA 투어에서 총상금 15억원 대회는 4대 메이저대회를 제외하면 아이스버그골프·서울신문 오픈을 포함해 3개뿐이다.김상열 KLPGA 회장은 “주요 타이틀 경쟁이 절정에 달하는 10월에 투어의 열기를 한층 끌어올릴 훌륭한 대회가 열리게 되어 뜻깊다”며 “치열한 순위 다툼 속에서 선수들이 후회 없는 명승부를 펼치고 팬들과 함께 호흡하는 축제의 장이 될 수 있도록 물심양면으로 지원하겠다”고 밝혔다.조인식에 참석한 김성수 서울신문 사장은 “서울신문은 지난 2022년 호반 서울신문 위민스 클래식 개최에 이어, 올해 다시 한번 KLPGA 정규투어를 개최하게 되어 기쁘고 영광스럽게 생각한다”며 “아이스버그골프 및 KLPGA와 긴밀히 협력해 성공적인 대회를 완성하고, 앞으로도 한국 골프의 발전과 골프 대중화에 지속적으로 기여하겠다”고 다짐했다.아이스버그골프 유용문 대표이사는 “오랜 역사와 전통을 지닌 서울신문, 최고의 품격을 자랑하는 KLPGA와 뜻깊은 여정을 함께하게 되어 영광스럽다”며 “선수들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있는 무대를 마련하고, 투어의 전통 위에 이탈리아의 감각적인 스타일을 더해 모두에게 특별한 감동으로 기억되는 대회가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.아이스버그골프·서울신문 오픈을 공동 주최하는 서울신문은 1904년 창간해 항일 구국 운동을 펼친 대한매일신보를 계승한 대한민국에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 정론지다. 지난 122년간 대한민국 근현대사의 굴곡을 함께하며 언론의 사명을 다해왔다. 정론직필과 사회적 책임을 최우선 가치로 삼아 디지털 시대를 선도하는 중앙 정론지로 자리매김하고 있다.아이스버그골프는 1974년 이탈리아에서 시작된 패션 브랜드 ‘아이스버그(ICEBERG)’의 감성을 페어웨이로 확장해 2024년 한국에서 세계 최초로 선보인 골프웨어 브랜드다. 이탈리안 테일러링과 독창적인 니트 크래프트를 바탕으로 필드와 일상을 자연스럽게 아우르는 차별화된 프리미엄 스타일을 선보이고 있다.