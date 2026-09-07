LPGA 메이저퀸 전인지, SAP 코리아와 후원 계약 연장

세줄 요약 SAP 코리아가 LPGA 투어 메이저퀸 전인지와의 후원 계약을 내년 12월 31일까지 연장했다. 2017년부터 시작한 후원은 이번 결정으로 11년 연속으로 이어지게 됐다. 양측은 디자인씽킹 워크숍과 기술 협업, 골프 클리닉 등 다양한 활동도 함께해 왔다. SAP 코리아, 전인지 후원 계약 연장

2017년부터 이어온 인연 11년째 확대

기술 협업·골프 클리닉 등 동행 지속

이미지 확대 신은영 SAP코리아 대표와 전인지. SAP 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 신은영 SAP코리아 대표와 전인지. SAP 코리아 제공.

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SAP 코리아는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 4승 가운데 3승을 메이저대회에서 따낸 전인지와 후원 계약을 내년 12월 31일까지 연장했다고 7일 밝혔다.SAP 코리아는 2017년부터 전인지를 후원해왔다. 이번 계약 연장으로 SAP 코리아는 전인지를 11년 연속 후원하게 됐다.SAP코리아는 지난 10년 동안 SAP 앱하우스에서 디자인씽킹 워크숍을 열고 IoT·빅데이터 기술을 활용한 경기력 향상 방안을 함께 모색했으며, 독일 SAP 본사 초청 방문에서는 현지 주니어 선수들을 위한 골프 클리닉 재능기부를 진행하는 등 다양한 활동을 함께 했다고 설명했다.신은영 SAP코리아 대표는 “전인지 선수와 지난 10년간 이어온 파트너십은 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 함께 성장해 온 의미 있는 동행”이라며 “급변하는 환경 속에서도 변함없는 신념과 도전 정신을 보여주는 전인지 선수는 SAP 에게도 큰 영감을 주는 파트너다. 이번 후원 연장을 계기로 전인지 선수가 목표를 향해 꾸준히 도전해 나갈 수 있도록 변함없이 응원을 이어가는 것은 물론, 기업과 선수가 함께 성장하는 파트너십의 가치를 전 세계 고객들에게 알릴 수 있는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.전인지 선수는 “지난 10년간 SAP의 든든한 후원과 믿음이 있었기에 투어에 더욱 집중할 수 있었다”며, “오랜 시간 함께해 온 만큼 앞으로도 좋은 경기와 꾸준한 모습으로 SAP와 팬들의 응원에 보답하겠다”고 소감을 전했다.