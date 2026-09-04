국가대표 김규빈 우승컵 거머쥐었다…아시안게임도 청신호

강민구배 15언더파 273타로 왕좌

이미지 확대 제50회 한국여자아마추어골프선수권대회 우승자 김규빈. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 제50회 한국여자아마추어골프선수권대회 우승자 김규빈. 대한골프협회 제공.

세줄 요약 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표 김규빈이 한국여자아마추어골프선수권에서 최종 합계 15언더파 273타로 우승했다. 김서아를 4타 차로 제치고 1년 1개월 만에 정상에 복귀해 아시안게임 메달 기대를 높였다. 김규빈, 한국여자아마추어골프선수권 우승

최종 15언더파 273타, 김서아 4타 차 제압

아시안게임 앞두고 메달 기대감 상승

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한골프협회(KGA)가 주최하고 주관하는 강민구배 제50회 한국여자아마추어골프선수권대회에서 2026 아이치·나고야아시안게임 국가대표 김규빈(학산여고)이 우승컵을 들어 올렸다.김규빈은 4일 대전 유성구 유성 컨트리클럽(파72)에서 열린 KGA 내셔널 타이틀 강민구배 제50회 한국여자아마추어골프선수권대회 마지막 날 4라운드에서 버디 1개, 보기 1개로 이븐파 72타를 기록했다. 최종 합계 15언더파 273타를 기록한 김규빈은 11언더파 277타를 기록한 김서아(신성중)를 4타 차로 제치고 우승했다.1976년 시작된 이 대회는 2000년부터 올해까지 27회 연속 유성CC에서 열렸다. 유성CC에서 치러진 이 대회에서 고진영, 김세영, 신지애, 유해란, 윤이나, 최혜진, 황유민 등이 우승했다.김규빈은 지난해 8월 제32회 송암배 아마추어골프선수권대회 이후 1년 1개월 만에 우승컵을 들었다. 그는 “버디와 보기 없이 계속 파를 기록해 힘들었는데 우승했다는 것 자체가 매우 기쁘다”며 “아시안게임에선 언니들과 함께 금메달을 딸 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.오는 30일부터 10월 3일까지 열리는 아시안게임 골프에서 김규빈은 양윤서, 박서진과 함께 출전해 메달 사냥에 나선다. 남자부는 김주형, 김성현, 문도엽이 출전한다.